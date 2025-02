Ethiopie: Les liens durables entre le pays et la Turquie sont ancrés dans le respect mutuel et la région partagée - Vice-président du parti AK

Addis Abeba — Les liens durables entre l'Éthiopie et la Turquie reflètent l'engagement des deux nations à construire un avenir, ancré dans le respect mutuel et la région partagée, a déclaré le vice-président du Parti de la justice et du développement de la Turquie (AK).

Le deuxième congrès ordinaire du Parti de la prospérité au pouvoir en Éthiopie, qui se déroulera sur trois jours, a débuté vendredi au Musée commémoratif de la victoire d'Adwa à Addis-Abeba.

S'adressant au congrès, Zafer Sirakaya, vice-président du Parti de la justice et du développement de la Turquie (AK), a noté que les liens durables entre les deux pays et les deux partis reflètent leur engagement à construire un avenir ancré dans le respect mutuel et la région partagée.

Souhaitant un grand succès au congrès, il a exprimé son espoir que la décision prise ici profitera non seulement à votre nation estimée, mais contribuera également à davantage de stabilité au sein du continent et à la stabilité et à la prospérité mondiales.

Selon le vice-président, l'Éthiopie occupe une place unique sur le continent en tant que l'une des plus anciennes civilisations, centre de culture, d'histoire, de diversité, foyer de nombreuses langues, religions et communautés ethniques.

Il a également noté que le combat héroïque de l'Éthiopie pour la souveraineté a non seulement donné du pouvoir à son propre peuple, mais a également servi de phare d'espoir pour les nations luttant pour la liberté et la dignité à travers le monde.

L'Éthiopie et la Turquie partagent cet héritage profond qui est un héritage de résilience, d'autodétermination et d'engagement profond envers la souveraineté, a ajouté Sirakaya.

« Nos relations se sont renforcées et sont devenues plus dynamiques avec des liens commerciaux, éducatifs et culturels florissants au cours de la dernière décennie », a-t-il encore affirmé.

Notant que l'engagement de la Turquie pour le développement de l'Éthiopie va de pair avec sa croyance en la coopération régionale, le vice-président du Parti de la prospérité a indiqué que la stabilité de la Corne de l'Afrique est vitale.

La Turquie et l'Éthiopie continueront de collaborer non seulement pour le bien-être de notre peuple, mais aussi pour la promotion de la paix et de la justice mondiales, a-t-il ajouté.

Le congrès devrait aborder des questions politiques cruciales et tracer la voie du parti pour les années à venir, a-t-on appris.