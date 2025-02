Maroc: FLAM 2025 - Mise en exergue du rôle de la littérature dans la promotion des liens humains

Marrakech — Les participants à une table ronde organisée, vendredi à Marrakech dans le cadre de la 3ème édition du Festival du livre africain de Marrakech (FLAM), ont souligné le rôle de la littérature en tant que vecteur essentiel de promotion des liens humains.

Cette rencontre, tenue sous le thème "l'écriture des liens", a rassemblé un parterre d'écrivains, artistes et romanciers qui ont abordé nombre de questions, notamment la manière dont les récits permettent de jeter des ponts entre les générations et les cultures.

Dans ce sens, l'écrivain et peintre marocain, Mahi Binebine, dont les oeuvres illustrent avec éloquence la capacité de la littérature à transcender les frontières et à nouer des connexions profondes entre les individus, a indiqué qu'à travers ses récits, il tend à partager une réflexion profonde sur la littérature comme vecteur de mémoire et de lien humain.

À travers ses romans, l'écrivain cherche à porter haut la voix des oubliés et à relier les fragments d'un passé parfois douloureux, a-t-il poursuivi, considérant que la littérature est avant tout un acte de transmission et un moyen de tisser des ponts entre les histoires individuelles et l'histoire collective.

Pour sa part, l'écrivaine togolaise, Raphaëlle Red, a mis l'accent sur la littérature comme un moyen de partage des expériences intimes et collectives dans la mesure où les récits ont la force de briser les silences imposés par l'histoire.

Elle a ainsi souligné que la lecture et l'écriture sont des moyens de tisser des ponts entre les individus, au-delà des frontières culturelles et géographiques.

Pour sa part, le politologue marocain, Rachid Benzine, a rappelé que la littérature est un outil de transmission intergénérationnelle essentiel, soulignant que les récits littéraires permettent d'inscrire une société dans une continuité historique et culturelle.

Il a également insisté sur la nécessité de transmettre la mémoire à travers la littérature, expliquant que cette dernière est cruciale pour l'établissement d'une identité collective.

Devenu un rendez-vous culturel incontournable, la 3ème édition du FLAM, qui se poursuit jusqu'au 2 février, vise à contribuer au rayonnement culturel et artistique de l'Afrique, tout en mettant en lumière la richesse de ses littératures et de ses arts.

Le festival consacre également un programme spécial pour les jeunes, avec à la clé des ateliers d'écriture, des stages et des rencontres littéraires dans les écoles et universités partenaires, afin de promouvoir la lecture et l'écriture auprès des jeunes générations.