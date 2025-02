Afrique: Addis-Abeba - Le RNI s'engage à oeuvrer avec le Parti de la prospérité pour contribuer au renforcement des liens d'amitié Maroc-Ethiopie

Addis — Abeba - Le Rassemblement national des indépendants (RNI) s'est engagé, vendredi à Addis-Abeba, à oeuvrer aux côtés du Parti de la prospérité, au pouvoir en Ethiopie, pour contribuer à renforcer les liens d'amitié entre le Maroc et ce pays de l'Afrique de l'Est.

Le Rassemblement national des indépendants et le Parti de la prospérité peuvent jouer un rôle central en tant que passerelles et contributeurs actifs au renforcement des relations entre les deux pays, a affirmé Mohamed Sadiki, membre du bureau politique du RNI, à l'ouverture du congrès du Parti de la prospérité, qui se tient du 31 janvier au 2 février à Addis-Abeba, ajoutant que ce partenariat peut contribuer à la construction d'un avenir meilleur pour les peuples marocain et éthiopien.

Dans le cadre de la coopération sud-sud, l'étroite collaboration entre les deux partis peut servir les intérêts plus larges de l'Afrique en promouvant les valeurs d'amitié et de respect mutuel, a ajouté M. Sadiki, notant que cette collaboration peut contribuer aussi à favoriser la stabilité et à promouvoir une gouvernance inclusive dans toute l'Afrique.

Outre le partage d'expériences, l'échange de bonnes pratiques et l'harmonisation des efforts, c'est par un engagement ferme en faveur des valeurs démocratiques que les deux partis peuvent "contribuer à une prospérité où les bénéfices de nos progrès atteignent toutes les couches de nos sociétés", a-t-il estimé, rappelant que le Maroc et l'Éthiopie sont deux pays africains, fiers de leur histoire, qui ont porté haut les valeurs du panafricanisme depuis les années 1960.

Les relations entre les deux pays sont fondées sur le respect mutuel, la fraternité, la solidarité, la compréhension mutuelle, des aspirations communes et une longue histoire de coopération, a poursuivi M. Sadiki, soulignant que les deux pays partagent le même désir de promouvoir la paix et la stabilité en Afrique.

Il a par ailleurs rappelé que la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Éthiopie en 2016 a donné un nouvel élan aux relations politiques maroco-éthiopiennes et à l'approfondissement du partenariat stratégique à travers des initiatives ambitieuses dans plusieurs domaines, en particulier dans l'Agriculture, faisant observer que ce partenariat solide et dynamique souligne l'importance de la coopération Sud-Sud pour relever les défis auxquels le continent africain est confronté et où les secteurs privés des deux pays devront également jouer un rôle important dans le développement des échanges économiques bilatéraux.

A rappeler que le RNI figure parmi une dizaine de formations politiques africains invitées à prendre part au congrès du Parti de la prospérité.