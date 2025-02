Algérie: Constantine - 80 exposants attendus à la 5e édition du Salon international Builtec

CONSTANTINE — Au total, 80 exposants locaux et étrangers prendront part à la 5e édition du Salon international des constructions modernes et des nouvelles technologies Builtec, prévue du 10 au 13 février à Constantine, apprend-on samedi des organisateurs de cette manifestation.

Placé sous le slogan "Bâtir le futur grâce aux technologies", le Salon ambitionne d'être un carrefour d'échanges et de collaborations stratégiques, a fait savoir, dans une déclaration à l'APS, Mohamed Seifeddine Salhi, le directeur de l'entreprise MediaSmart, organisatrice de cette manifestation, notant que ce rendez-vous mettra en avant les avancées en matière de construction intelligente, de matériaux innovants et de solutions numériques adaptées aux exigences du secteur.

Cette année, une attention particulière sera accordée aux entreprises présentant leurs produits pour la première fois, leur offrant ainsi une visibilité accrue auprès d'un public spécialisé.

Les startups ne seront pas en reste, notamment celles qui développent des applications et des solutions numériques destinées à moderniser le domaine du bâtiment et à favoriser la réhabilitation du vieux bâti.

Dans cette optique, un espace VIP sera mis en place afin de faciliter les rencontres entre professionnels et acteurs majeurs du secteur.

Véritable plateforme d'affaires, ce Corpo Space sera accessible exclusivement aux entreprises et aux investisseurs et constituera un levier stratégique pour la conclusion de partenariats commerciaux et industriels.

En parallèle de l'exposition, le Salon sera rythmé par la présentation de 32 conférences scientifiques durant les 4 jours de la manifestation, abordant des thématiques en lien avec le développement durable, l'intelligence artificielle appliquée à la construction, l'innovation dans l'exploitation des ressources naturelles et la préservation du patrimoine.

Deux événements majeurs viendront enrichir cette édition : "Bâtir le Futur : Le Pitch des Startups PropTech & Construtech", qui réunira les jeunes entreprises du secteur en quête de collaborations et d'investissements, ainsi qu'une journée technique dédiée à l'efficacité énergétique dans le bâtiment, organisée en partenariat avec l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE).

Avec la présence de sept grandes entreprises algériennes du secteur de la construction et de la promotion immobilière, la 5e édition du Salon Builtec s'impose comme un carrefour et une vitrine de référence pour les visiteurs à la recherche d'un appartement idéal pour leurs ambitions et constituera un lieu de rencontre pour l'innovation et le développement économique, à l'échelle nationale et internationale.