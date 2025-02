Afrique: L'Algérie suit avec une 'profonde préoccupation' la reprise du conflit en RDC

ALGER — L'Algérie suit avec une "profonde préoccupation" la reprise du conflit et son escalade en RD Congo, appelant à la retenue et à la désescalade, indique samedi un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines.

"L'Algérie suit avec une profonde préoccupation la reprise du conflit et son escalade en République démocratique du Congo. Elle appelle instamment à la retenue et à la désescalade dans la perspective de l'instauration des conditions d'une reprise responsable du dialogue et de la négociation en vue du rétablissement de la paix dans la région", lit-on dans le communiqué.

Dans cet esprit, "l'Algérie fait sienne les conclusions des Sommets extraordinaires de la Communauté d'Afrique de l'Est et de la Communauté de développement d'Afrique australe appelant à un dialogue sincère et de bonne foi entre toutes les parties impliquées dans ce conflit", ajoute le texte.

De la même manière, l'Algérie exprime, "malgré une lourde adversité, ses encouragements et son soutien au Président de la République d'Angola, M. Joao Lourenço, et au Président de la République du Kenya, M. William Ruto, dans leurs efforts de médiation patients et soutenus entre toutes les parties au conflit".

Selon la même source, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, de prendre attache avec l'ensemble des ministres des Affaires étrangères des pays impliqués dans ce conflit, ainsi qu'avec les ministres des Affaires étrangères des pays engagés dans des efforts de médiation.

"Cette démarche a pour objectif de leur faire part de la disponibilité de l'Algérie à aider les efforts de médiation en cours et à mettre tout ce qui est en son pouvoir au service du rétablissement de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs", conclut le texte.