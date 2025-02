Algérie: Le Conseil de sécurité condamne les attaques des FSR à El Fasher

Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, sous la présidence de l'Algérie, ont fermement condamné vendredi les récentes attaques menées par les Forces de soutien rapide (FSR) dans la ville d'El Fasher, au Soudan, dont une ayant ciblé une infrastructure médicale le 24 janvier dernier.

"Les membres du Conseil ont fermement condamné les attaques continues et intenses contre El Fasher ces derniers jours (menées par) les Forces de soutien rapide, ainsi que les informations faisant état d'une attaque contre l'hôpital maternel universitaire saoudien d'El Fasher le 24 janvier, qui a tué plus de 70 patients qui recevaient des soins intensifs ainsi que leurs proches, en plus de dizaines de blessés", selon un communiqué de presse, publié au terme d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité sur la situation au Soudan, tenue au dernier jour de la présidence algérienne durant le mois de janvier.

Les pays membres ont rappelé, dans le même contexte, la résolution du Conseil de sécurité 2736 (2024) qui exige des FSR de lever le siège imposé à la ville d'El Fasher, tout en insistant sur l'urgence de procéder à "l'arrêt immédiat des combats et à la désescalade à El Fasher et dans ses environs".

D'autre part, ils ont invité les parties au conflit à assurer la protection des civils et des infrastructures civiles conformément au droit international humanitaire et dans le respect des droits de l'homme.

Ils ont exprimé leur "grave préoccupation quant à la situation des civils à El Fasher et dans le camp de déplacés internes de Zamzam, situé à proximité (et) qui ont été déplacés à plusieurs reprises et qui connaissent déjà une crise humanitaire".

Les membres du Conseil ont également appelé les parties au conflit à cesser immédiatement les hostilités et à rechercher une résolution durable à la crise par le dialogue.

Depuis avril 2023, le Soudan est en proie à un conflit opposant l'armée soudanaise et les FSR qui a tué des milliers de personnes et déplacé plus de 12 millions d'habitants dans le pays.