Togo: APD 2025 - Le pays présente ses réformes pour attirer les investissements privés

Le président Faure Gnassingbé, prend part samedi à Accra, au Ghana, à la troisième édition des Dialogues sur la Prospérité en Afrique (APD 2025).

Cet événement d'envergure réunit plusieurs chefs d'État africains, investisseurs et opérateurs économiques autour du thème :'Réaliserun marché unique de l'Afrique grâce aux infrastructures : investir, connecter et intégrer.'

Organisé sous l'initiative conjointe de l'Africa Prosperity Network (APN) et du Secrétariat de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), les Dialogues sur la Prospérité en Afrique constituent un espace de réflexion et d'action pour l'industrialisation et l'intégration économique du continent.

Ce forum vise à renforcer la coopération entre les pays africains, en mettant un accent particulier sur le financement innovant des infrastructures, les partenariats public-privé, l'industrialisation et la diversification économique, le développement du commerce intra-africain et l'amélioration de la compétitivité des économies africaines

Lors de cette édition de l'APD, Faure Gnassingbé partagera l'expérience du Togo en matière d'attraction des investissements privés, tant étrangers que nationaux.

Grâce à des réformes structurelles profondes et une amélioration constante du climat des affaires, le Togo s'est imposé comme un hub logistique et financier en Afrique de l'Ouest.

Les Dialogues sur la Prospérité en Afrique jouent un rôle clé dans la mise en oeuvre effective de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf). En favorisant les discussions entre décideurs politiques, acteurs économiques et financiers, ce forum permet d'identifier des solutions concrètes pour lever les barrières au commerce intra-africain.

Le développement des infrastructures, la connectivité entre les pays africains et la mobilisation des financements sont autant de défis à relever pour garantir une intégration économique efficace et durable.

L'Africa Prosperity Network (APN) est une organisation panafricaine dédiée à la promotion de la prospérité économique en Afrique. Elle oeuvre pour l'industrialisation du continent, le développement des infrastructures de transport et d'énergie, la diversification économique et l'innovation, le renforcement de la sécurité économique et financière

Grâce à ces initiatives stratégiques, l'APN accompagne les gouvernements et les acteurs du secteur privé dans la création d'un environnement favorable à la croissance économique.

En participant aux Dialogues sur la Prospérité en Afrique 2025, le Togo réaffirme son engagement en faveur de l'intégration économique du continent. Le pays continue d'apporter sa contribution aux discussions sur l'avenir des infrastructures africaines, élément central pour stimuler les échanges commerciaux et attirer les investissements.