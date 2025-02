Congo-Kinshasa: Effort de guerre - Felix Tshisekedi exige une réduction de train de vie des institutions publiques

Le président de la République, Felix Tshisekedi demande aux institutions publiques de l'Etat ainsi que leurs animateurs de réduire leur train de vie afin d'apporter plus de soutien aux forces défense de la République. Il a exhorté les membres du gouvernement a cet exercice lors du conseil des ministres qu'il a présidé ce vendredi 31 janvier à Kinshasa. Le chef de l'Etat a insisté sur l'objectif de ce geste patriotique qui est de dégager des économies qui permettront d'octroyer une prime exceptionnelle aux militaires, policiers et aux patriotes volontaires Wazalendo engagés dans le combat contre le M23 dans la partie Est de la RDC.

Cette action leur permettra, selon le chef de l'Etat, d'améliorer leur pouvoir d'achat et l'accès aux soins de santé améliorés. Felix Tshisekedi a par ailleurs souligné la nécessité du renforcement en équipements pour ces compatriotes au front.

Patrick Muyaya ministre de la Communication et Médias et porte-parole du Gouvernement rapporte que « le président de la République a engagé le Gouvernement et son cabinet de lui soumettre dans les 72 heures, les mesures rigoureuses de réduction de train de vie consistant en des coupes par paliers et devant être opérées sur les frais de fonctionnement et les interventions économiques de la Présidence, de l'Assemblée nationale, du Senat, du Gouvernement, du pouvoir judiciaire ou encore des institutions d'appui à la démocratie »

Par ailleurs, toutes les missions et évacuations sanitaires non essentielles à l'étranger doivent être suspendues. Il en est de même pour toutes subventions non essentielles à accorder à certains organismes publics ainsi que d'autres acquisitions pour les institutions publiques, judiciaires et assimilés, doivent également être suspendues, a encore indiqué le ministre.

Doivent être également suspendues pour une durée de 12 mois, les augmentations salariales, les corrections de grades et la mécanisation des agents publics de l'Etat outre que les militaires et les policiers, sauf évidemment une dérogation spéciale, a-t-il conclu.