Congo-Kinshasa: Le gouverneur du Kongo-Central appelle au soutien aux FARDC

Le Gouverneur de la province du Kongo Central, Grace Nkuanga Masuangi Bilolo a appelé ce vendredi 31 janvier ses administrés à se mobiliser derrière les forces armées et le commandant suprême Felix Tshisekedi Tshilombo. Dans son message, le gouverneur invite les filles et fils du Kongo-Central à la vigilance et à dénoncer tout mouvement suspect auprès des services de sécurité.

Son message fait suite à l'adresse du président de la République du 29 janvier.

Le gouverneur du Kongo-Central invite aussi les jeunes de Kongo- central à s'enrôler massivement dans l'armée nationale.

Dans son message, le gouverneur Grace Nkuanga invite toute la population du Kongo-Central à observer certaines recommandations. Il s'agit notamment de « garder allumée la flamme de soutien aux FARDC et au commandant suprême, Felix Antoine Tshisekedi, de demeurer vigilante et de dénoncer tout mouvement suspect auprès des services de sécurité, s'abstenir de poser tout acte de vandalisme et de violence et d'encourager la jeunesse à faire preuve de patriotisme en s'enrôlant massivement dans l'armée »

Enfin, le gouverneur réitère le message de compassion et de solidarité envers les compatriotes de la partie Est, spécialement ceux du Nord-Kivu, meurtris par des affres de l'agression rwandaise