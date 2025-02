Congo-Kinshasa: L'attaquante du TP Mazembe Merveille Kanjinga signe au Paris SG

L'attaquante internationale congolaise Merveille Kanjinga, vainqueure de la Ligue des champions féminine CAF avec le TP Mazembe, a signé vendredi 31 janvier au club français du Paris Saint-Germain.

Le club parisien a annoncé en fin de journée vendredi l'arrivée de l'internationale congolaise Merveille Kanjinga, qui fête ce samedi ses 24 ans. L'attaquante s'est également engagée jusqu'au 30 juin 2027. Originaire de République démocratique du Congo, elle a débuté en professionnel au TP Mazembe en 2021 et s'est illustrée en terminant meilleure buteuse (23 buts) du championnat national dès sa première saison.

Avec Mazembe, elle a réalisé trois doublés coupe-championnat et remporté la Ligue des champions de la CAF en 2024. Kanjinga a été élue meilleure joueuse du championnat congolais en 2022 et 2024.

« Merveille était parmi les piliers de l'équipe de Mazembe, c'est elle est une joueuse très forte , puissante et très très rapide et en plus elle est très disciplinée et bosseuse », témoigne son désormais ex-entraîneure du TP Mazembe Lamia Bouhmedi.

« Je suis très contente pour elle car elle a réalisé son rêve qui était jouer en Europe avec l'une des plus grandes équipes en Europe », poursuit la coach marocaine.

Elle compte six sélections en équipe nationale et a notamment contribué à la qualification historique de son équipe pour la CAN 2024, qui a marqué le retour de la RDC dans cette compétition après 12 ans d'absence.

« C'est un grand honneur de m'engager au Paris Saint-Germain. J'ai la chance d'évoluer dans l'une des meilleures équipes du monde. Je vais donner le maximum pour aider le club et mes coéquipières à briller dans les mois à venir », a réagi Merveille Kanjinga sur le site du club.