Tunisie: L'huile d'olive tunisienne - Un ambassadeur de l'identité et des saveurs du pays

Dans le cadre des mesures présidentielles visant à mettre en lumière les atouts de l'huile d'olive tunisienne et à promouvoir son exportation vers les marchés internationaux, Mohamed Ben Ayed, Secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a participé, le 31 janvier 2025, à l'ouverture de la soirée promotionnelle intitulée "L'huile d'olive tunisienne : Un trésor national à partager avec le monde".

Cette soirée a été organisée par le Centre Technique de l'Emballage et du Conditionnement (PACKTEC), en partenariat avec le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA) et la Direction Générale de la Diplomatie Économique et Culturelle, en présence des Chefs et représentants des Missions Diplomatiques et des Organisations Internationales en Tunisie.

Dans son allocution, le Secrétaire d'État a souligné l'étroite relation entre la Tunisie et l'olivier, un symbole indissociable de l'identité nationale et de la culture tunisienne. Il a également mis en lumière la richesse des savoir-faire ancestraux liés à l'olivier et à la production de son huile, un produit phare d'une qualité reconnue à l'échelle internationale.

Ben Ayed a salué les efforts continus des producteurs tunisiens et des structures de soutien nationales pour valoriser l'huile d'olive et accroître sa visibilité sur les marchés mondiaux, en insistant sur ses nombreux bienfaits et atouts. Il a également exhorté les représentants des Missions Diplomatiques et des Organisations Internationales à intensifier leurs actions pour promouvoir davantage l'huile d'olive tunisienne, en sensibilisant les acteurs économiques dans leurs pays respectifs, en particulier après une récolte exceptionnelle cette année.

Au cours de cette soirée spéciale, en présence de la Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie et du Président de l'UTICA, des séances de dégustation ont permis aux invités de savourer différentes variétés d'huile d'olive extra vierge tunisienne. Ces dégustations ont été accompagnées de plats typiques de la cuisine tunisienne, où l'huile d'olive, véritable ingrédient clé, a révélé toute la richesse et la diversité des saveurs locales.