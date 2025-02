Ile Maurice: Les dessous de la géopolitique - Des milliardaires dirigent toutes les grandes puissances

C'était bien parti mais à l'arrivée... au début, le deal Grande-Bretagne/Maurice était presque conclu. Le PM a même voulu corriger le tir en notre faveur : souveraineté sur les Chagos, raccourcir la durée du bail, hausser le chiffre à encaisser. Les Britanniques ont voulu attendre le feu vert du nouveau président américain. Il arriva ce qu'il fallait craindre puisque les Britanniques, après une volée de bois vert de Trump, font machine arrière. Les USA veulent envoyer le deal «to the shredder for good». Leurs arguments : trahison des intérêts stratégiques, la Chine manipulerait Maurice, les espions iraniens ne seront pas loin. Plus question de restituer les Chagos à Maurice. C'est la preuve que la politique des grandes puissances est dictée par des milliardaires à peine dans l'ombre.

Le camp américain

En première ligne à l'intronisation de Trump, la rangée de milliardaires comme Elon Musk, Jeff Besos, Mark Zuckerberg. Également présents, les PDG des plus importants fonds publics, les magnats de la haute technologie pour concurrencer la Chine, les grands patrons des énergies fossiles comme le pétrole. Ce sera l'administration la plus riche dans l'histoire des États-Unis. En 2024, le monde comptait 2 000 milliardaires dont la fortune augmente de deux milliards de dollars par jour. Ce sont des oligarques, c'est-à-dire un petit groupe qui détient le pouvoir. Une classe dominante qui tire les ficelles comme en Chine ou en Russie, les grandes puissances.

Le camp chinois

En 2016, la Chine comptait 16 milliardaires et aujourd'hui 106. Ils accumulent un montant total de $992 milliards alors que ce chiffre aux USA se situe à $696 milliards. Ces milliardaires chinois ont fait fortune dans les fortes exportations, la production, les innovations technologiques, la création d'entreprises et la croissance de la productivité. Des bas salaires, ça aide ! La Chine connaît un ralentissement avec une croissance cette année de seulement 5 %. Il est dû aux tensions commerciales, notamment dans la balance des paiements nettement en faveur de la Chine au détriment des USA. Trump veut immédiatement rétablir l'équilibre.

On trouve dans cette oligarchie chinoise les plus haut placés dans la hiérarchie du parti communiste. On y trouve, par exemple, le numéro un de l'eau en bouteille qui pèse $85 milliards. Et Xi Jinping ne rigole pas avec eux quand il s'agit de purges ou de règlements de comptes. Celui à la tête d'Alibaba, Jack Ma, a subitement disparu pendant quelques mois pour réapparaître tout aussi subitement malgré sa fortune de $34 milliards. Un petit cours de rafraîchissement ?

Motus et bouche cousue. Ces milliardaires investissent leurs fortunes surtout à Singapour. En tout cas, une course est engagée entre la Chine et les USA dans beaucoup de domaines. En passant, tout ça n'a rien à voir avec le pouvoir d'achat du paysan chinois, par exemple. La Russie a perdu de sa superbe. Elle est presque devenue un vassal de la Chine.

Le camp russe

La Russie compte de plus en plus de milliardaires dont la fortune colossale s'élève à $577 milliards. La guerre qu'elle a déclenchée avec l'Ukraine explique son recul au 5e rang sur l'échiquier mondial. Elle a dû encaisser des sanctions provenant de l'Occident. Elle s'accroche à sa production de gaz. D'ailleurs, on trouve parmi ses millionnaires le patron du gaz russe dont la fortune est estimée à $27,4 milliards. Il en est de même pour celui de la société pétrolière russe. Répétons que ces sommes colossales ne concernent en rien le niveau de vie du russe lambda.

Pour combler son retard, la Russie pratique une économie de guerre en multipliant sa production d'armements et de munitions. Poutine lui-même est à la tête de 86 sociétés et de biens d'une valeur de $4,5 milliards. Son salaire officiel s'élève à 11 000 euros par mois. mais il possède sur la Mer Noire un palais valant $1 milliard. Très rococo comme goût à l'intérieur. Poutine s'est entouré d'amis possédant des groupes dans des vignobles ou des stations de ski. Il ne lésine pas sur la taille et le luxe de ses yachts et ses jets privés.

Autres amis proches, le patron de la première banque, le chef du KGB (service d'espionnage), le président de la compagnie d'oléoducs avec lequel il s'entraîne au judo. Ajoutez aussi le patron des fonds d'investissement à hauteur de $10 milliards. Leur argent se retrouve surtout dans les paradis fiscaux. Tous ces milliards donnent le tournis. Et voilà que Maurice ose demander quelques millions en plus aux USA pour la base militaire de Diego. Des pistas en quelque sorte. C'est l'heure des réalités. Cette escarmouche n'aura pas duré longtemps et nous en sortirons probablement perdants. Ainsi va le monde, nous dit-on, pour nous consoler.

Nou atann ar labouzi rouz