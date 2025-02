Ile Maurice: Le pays reçoit des kits forensiques

Dans le cadre du programme «Sécurité portuaire et navigation», mis en place en partenariat avec l'Union européenne (UE) et la Commission de l'océan Indien (COI), neuf pays, dont Maurice, ont reçu des kits forensiques avancés. Cette remise officielle s'est tenue le vendredi 31 janvier à l'hôtel Labourdonnais Waterfront, à Port-Louis.

Parmi les bénéficiaires figurent Maurice, le Mozambique, Madagascar, les Comores, les Seychelles, le Kenya, l'Angola, la Tanzanie et la Namibie. Cette initiative vise à renforcer la sécurité des routes maritimes et à favoriser la coopération régionale. Pour Maurice, stratégique dans le commerce maritime international, la sécurité portuaire est essentielle pour assurer sa prospérité économique et la stabilité de la région.

Les kits forensiques fournis permettront aux autorités locales de mener des enquêtes approfondies sur les incidents de sécurité portuaire et de lutter plus efficacement contre la criminalité maritime. Chaque pays a reçu deux kits complets, comprenant :

Des caméras numériques haute résolution et des jumelles de précision pour documenter les scènes d'enquête.

Un kit forensique marin, conçu spécifiquement pour les investigations en milieu portuaire et maritime.

Le kit OXYGEN, un outil de pointe permettant l'extraction de données à partir d'appareils électroniques, facilitant ainsi la constitution de dossiers d'enquête destinés aux autorités judiciaires.

La cérémonie s'est déroulée en présence de représentants de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), de la Commission de l'océan Indien, de l'Union européenne et d'autres partenaires institutionnels.

D'une durée de quatre ans, le programme «Sécurité portuaire et navigation» est financé à hauteur de 28 millions d'euros par l'UE. Il couvre les pays bénéficiaires précédemment cités et est coordonné par la COI. Sa mise en oeuvre est assurée conjointement par l'OMI, INTERPOL et l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).