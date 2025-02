Ile Maurice: Le pays se frotte aux plus grands chefs du monde

C'est lundi soir, heure de Maurice, que le chef Emmanuel Fortuno, accompagné de son commis, Aninia Fortuno, et du coach, le chef Florian Rocchietta, ont participé au prestigieux concours du monde de la gastronomie, le Bocuse d'Or, au Sirha à Lyon, en France. Après cinq heures et demie aux fourneaux et la réalisation de chefs-d'oeuvre gastronomiques, les chefs ont eu droit au verdict. Maurice s'est classée 19e sur 24 pays participants, devançant la Nouvelle-Zélande, le Vietnam, la Colombie, la Chine et le Maroc.

«La performance d'Emmanuel et d'Aninia Fortuno et du coach, le chef Florian Rocchietta, a été excellente. Ils ont su se préparer physiquement et mentalement, mais aussi mettre en avant leur professionnalisme en prêtant attention aux détails. Se frotter aux plus grands chefs de ce monde ne peut être que bénéfique à cette jeune équipe de Bocuse d'Or Maurice», a fait ressortir le chef Nizam Peeroo, président du comité Bocuse d'Or Mauritius.

De son côté, le chef Emmanuel Fortuno nous a confié, au lendemain de ce concours international : «C'est une belle expérience d'avoir participé à cette coupe du monde au Sirha. Nous sommes satisfaits du classement. Nous aurions pu faire mieux, mais c'est une belle réussite pour nous.» Ce qui a marqué le chef durant sa participation au Bocuse d'Or, c'est la rencontre avec les grands chefs.

«Ce n'est pas souvent qu'on arrive à rencontrer tout ce beau monde. Il y avait aussi un beau public qui nous soutenait. J'ai envie de dire à tous les chefs mauriciens : si vous avez envie d'aller de l'avant dans votre métier, c'est plus que jamais le moment. Si vous participez au Bocuse d'Or, vous allez voir la différence et vivre une grande expérience.»

Le comité Bocuse d'Or Mauritius est aussi satisfait du classement de l'équipe mauricienne à ce prestigieux concours. «Nous avons su préserver notre classement face aux grandes nations. Je remercie toute l'équipe dirigeante de Bocuse d'Or. Cela n'a pas été une mince affaire. Ce n'est pas seulement prendre l'avion et aller faire une compétition, cela demande toute une préparation. L'équipe dirigeante a su travailler en osmose pour faire de cette participation une réussite. Tout jeune Mauricien qui rêve de cette aventure doit déjà se préparer. C'est une aventure unique dans la carrière d'un jeune chef. Je crois que l'avenir de Maurice au niveau du Bocuse d'Or est assuré et on fera de sorte à ce que les jeunes s'intègrent à cette équipe», conclut le chef Peeroo.