Burkina Faso: Tenkodogo - La Direction régionale de la fonction publique et les leaders citoyens unis pour un cadre de vie sain

Dans un élan de civisme et d'engagement pour un environnement sain, la Direction régionale de la fonction publique du Centre-Est, en collaboration avec les leaders de la veille citoyenne de la commune de Tenkodogo, a organisé une grande opération de nettoyage et de reboisement ce samedi 1er Février.

Dès les premières heures de la matinée, agents de l'administration et citoyens engagés se sont retrouvés dans l'enceinte de la Direction régionale pour un nettoyage en profondeur des locaux et de la cour. Munis de râteaux, de balais et de pelles, ils ont débarrassé les lieux des déchets et des herbes envahissantes, redonnant ainsi un visage plus accueillant à l'institution.

Mais l'initiative ne s'est pas arrêtée là. Conscients de l'importance de la végétation dans la lutte contre la dégradation de l'environnement et l'embellissement du cadre de vie, les participants ont également procédé à la plantation d'arbres dans l'enceinte de la Direction. Cet acte symbolique s'inscrit dans une démarche durable visant à promouvoir l'écologie et la lutte contre le changement climatique.

Ce type d'actions citoyennes, en plus de renforcer les liens entre l'administration et la population, constitue une réponse concrète aux défis environnementaux de la région. À travers ce geste, Tenkodogo montre une fois de plus son attachement aux valeurs de civisme, d'unité et de développement durable.

L'initiative, qui se veut récurrente, devrait inspirer d'autres structures publiques et privées à adopter des pratiques similaires pour un Centre-Est plus propre et plus vert.