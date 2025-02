Sénégal: Le BMN a accompagné plus de mille entreprises (Expert)

Kaolack — Le Bureau de mise à niveau (BMN) a accompagné plus de mille entreprises qui ont bénéficié des primes de l'ordre 38 milliards de francs CFA leur permettant de faire des investissements de 143 milliards de francs CFA, a déclaré son expert en agroéconomie, Cheikh Tidiane Mbaye.

»En vingt ans d'existence, le BMN a fait des résultats très intéressants qui ont été magnifiés par les plus hautes autorités de l'Etat. On a eu à accompagner plus de mille entreprises qui ont bénéficié de primes de l'ordre de 38 milliards qui leur ont permis de faire des investissements de 143 milliards de francs CFA", a-t-il notamment dit.

Mbaye animait un forum sur l'intégration du numérique dans le processus de mise à niveau pour accélérer le développement des entreprises, en partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack (CCIAK).

»C'est un résultat extrêmement important, salué par toutes les parties prenantes notamment les entreprises et les autorités. Aujourd'hui, la recommandation forte qui est faite au BMN, c'est d'aller à l'échelle pour accompagner beaucoup plus d'entreprises pour passer de cent à mille entreprises par année", a-t-il souligné.

Pour y arriver, Cheikh Tidiane Mbaye estime qu'il faut changer d'approche dans toutes les étapes du processus de la mise à niveau, depuis l'adhésion jusqu'au suivi des impacts.

»C'est-à-dire, au lieu d'accompagner les entreprises individuellement, on va accompagner des groupes d'entreprises. Et pour le faire, on aura besoin d'une solution numérique pour accélérer le processus dans les phases de ciblage, de diagnostic et de validation des plans de mise à niveau, d'assistance technique et de suivi des impacts des plans de mise à niveau", a-t-il expliqué.

Le forum a permis de discuter avec les acteurs sur les filières prioritaires qu'il faudra cibler dans la zone centre et de voir quelle solution numérique il faut utiliser.

Le forum organisé par le Bureau de mise à niveau (BMN), avec une nouvelle approche, consiste à faire un "accompagnement groupé et mutualisé" qui, selon le secrétaire général de la CCAIK, Abdoulaye Thiam, est adoptée, depuis très longtemps, par l'institution consulaire régionale.

»Cette approche permet aux Petites et moyennes entreprises et aux Petites et moyennes industries (PME/PMI) de la région de Kaolack de pouvoir mutualiser leurs efforts pour que nous puissions les accompagner dans un esprit de groupe avec la mutualisation de tous les moyens et l'impact sera beaucoup plus important", a-t-il indiqué.

Le socle de tout ce processus repose sur le digital, a-t-il précisant, rappelant que le thème de cette neuvième édition de la FIKA porte sur :"L'intégration du digital dans les secteurs économiques : Enjeux et perspectives".