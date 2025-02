Maroc: Colloque à Oujda sur l'importance de la protection des données personnelles dans la profession d'avocat

Oujda — La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) a organisé, vendredi à Oujda, un colloque régional au cours duquel l'importance de la protection des données personnelles dans la profession d'avocat a été mise en avant.

Organisé sous le thème «La protection des données personnelles au service du citoyen» en partenariat avec le Club des avocats, ce colloque s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres marquant la Semaine de protection des données à caractère personnel et du respect de la vie privée, initiée par la CNDP durant la période du 27 au 31 janvier.

Lors de ce colloque, des cadres de la CNDP ont rappelé, dans des présentations, les rôles, les missions et la composition de la Commission, ainsi que les dispositions de loi 09.08 relative à la protection des personnes physiques en ce qui concerne le traitement des données personnelles.

A cet égard, ils ont passé en revue certaines des tâches assignées au CNDP, telles que l'information du public et des personnes concernées sur leurs droits et obligations, prévus par la loi 09.08, outre le conseil, la proposition, l'investigation et le contrôle.

La rencontre a été également l'occasion de rappeler le cadre juridique régissant la profession d'avocat (28.08), et sa relation avec la loi (09-08).

A cet égard, les intersections entre les deux lois ont été soulignées, notamment en ce qui concerne l'obligation pour l'avocat de garder le secret professionnel et de respecter la déontologie de la profession en ne divulguant ni n'utilisant les données de ses clients de manière illégale, que ce soit dans le cadre de l'exercice de sa profession ou du traitement des données personnelles.

Le colloque a aussi relevé l'importance de la protection des données personnelles et du respect de la vie privée en tant que droit fondamental des citoyens, mettant en évidence, dans ce contexte, le rôle joué par l'avocat, et ce en fournissant des conseils juridiques en vue d'assurer le respect de la loi, en représentant les individus dans les litiges liés à la violation des données, en sus du renforcement de la confiance juridique chez les personnes et les institutions.

Les débats ont porté aussi sur les droits des personnes concernées, prévus par la loi n° 09.08, notamment le droit d'être informé lors de la collecte des données, le droit d'y accéder et de les rectifier, et le droit de s'y opposer.

Le colloque a également été l'occasion d'informer les participants sur les obligations du responsable du traitement des données, qui doit être de manière sécurisée, légale et transparente tout en prenant en considération la finalité du traitement et le principe de proportionnalité, en plus de garantir la qualité des données, de respecter la durée de conservation des données personnelles, et de garantir leur sécurité et leur confidentialité.

Il est à rappeler que la semaine de protection des données à caractère personnel et du respect de la vie privée est organisée en commémoration du "Data Privacy Day", célébré le 28 janvier de chaque année, et pour marquer le 15è anniversaire de la mise en place de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.