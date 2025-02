Congo-Kinshasa: L'ONG Amani Kwetu Fondation au soutien de ceux qui sont dans le besoin au pays

L'ONG Amani Kwetu Fondation demande à soutenir ceux qui sont dans le besoin, par un geste de solidarité ou une parole d'encouragement.

« En ces temps difficiles où notre pays traverse des épreuves marquées par la violence et l'incertitude, nos pensées vont à tous ceux qui souffrent, à nos frères et soeurs de l'Est touchés par les conflits du M23, et à ceux du Bandundu affectés par la crise du Mobondo. Chaque jour, des familles sont déplacées, des vies bouleversées, et l'avenir semble parfois incertain », indique le communiqué de l'ONG.

La présidente de l'ONG Amani Kwetu Fondation appelle aussi la population congolaise à la solidarité.

« Mais nous sommes le peuple congolais, un peuple fort et solidaire. Nous avons toujours su surmonter les épreuves grâce à notre courage et à notre unité. Aujourd'hui encore, nous devons garder l'espoir et rester tournés vers l'avenir. L'avenir du Congo se construit avec des cœurs engagés, des âmes compatissantes et des mains prêtes à aider. Ensemble, faisons la différence, chacun à son niveau », note l'ONG Amani Kwetu Fondation.

« Prônons l'unité et la paix, car c'est en restant soudés que nous serons plus forts. Ne laissons pas le désespoir l'emporter, mais cultivons l'espoir en un lendemain meilleur. Le Congo a besoin de chacun de nous. Peu importe où nous sommes, peu importe nos moyens, nous pouvons tous contribuer à bâtir une nation plus juste, plus paisible et plus humaine. Que la paix et la force nous accompagnent en ce jour et dans tous ceux à venir. Nous sommes un seul peuple, une seule nation, un seul avenir », ajoute l'ONG Amani Kwetu Fondation.