Cote d'Ivoire: Arts martiaux mixtes (Aml 6) - Samo Samo en attraction au Cscticao ce samedi

Membre du célèbre groupe "Team Paiya", Zigui Dona Salim dit Samo Samo sera la grosse attraction de la grande soirée de MMA dénommée Africa MMA league 6 (Aml 6) qui aura lieu, ce 1er février, au Cscticao d'Adjamé, à partir de 16 heures.

L'artiste, qui combattra contre le Malien Sounkara Moussa dans la catégorie 82-87kg, a donné un aperçu de l'évènement. C'était le 30 janvier 2025, lors de la pesée des athlètes, à la salle de conférence du Cscticao.

En présence des autres membres du groupe et dans une ambiance à l'américaine, Samo Samo a défié son adversaire et justifié sa décision de monter sur le ring. « J'ai beaucoup d'amis qui pratiquent le MMA. Ils m'ont encouragé à pratiquer ce sport. Quant à mon combat, on saura la vérité ce samedi », a-t-il lancé.

Plus d'une quinzaine de combats sont au programme de cette Aml 6. On suivra avec beaucoup d'intérêt, outre le combat de Samo Samo, ceux qui opposeront Taofeek Rokibu du Nigeria à Axel Iridjé de la Côte d'Ivoire et Saré Yacouba à Cheick Kaboré promettent également.

Selon le président de l'Africa Mma league, l'Ivoirien Ismaël Bakayoko, tous les ingrédients sont réunis pour une grande soirée de combat. « On s'attend à de très grands combats et à des KO. Le MMA est beaucoup suivi à travers le monde. La Côte d'Ivoire ne pouvait être en reste. Et ce samedi, nous promettons au public un grand spectacle. Nous l'invitons donc à venir nombreux. Le spectacle sera garanti », a-t-il promis.