Cote d'Ivoire: Renforcement de la coopération - Le Pnud appuie les priorités stratégiques du gouvernement ivoirien

Un atelier stratégique pose les bases d'un partenariat renforcé entre le Pnud et le gouvernement ivoirien, pour un avenir inclusif et durable.

Le Pnud appuie les priorités stratégiques du gouvernement ivoirien. Une nouvelle ère de collaboration s'ouvre entre la Côte d'Ivoire et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), avec des objectifs ambitieux alignés sur les priorités nationales.

Dans une démarche résolument tournée vers le renforcement de la coopération, un atelier de planification stratégique du programme pays (Cpd 2026-2030) a débuté hier à l'hôtel Pullman au Plateau. Cet événement, qui se tient jusqu'à aujourd'hui 29 janvier, réunit des acteurs clés du gouvernement ivoirien et du Pnud pour harmoniser leurs priorités et envisager des solutions novatrices.

À l'ouverture des travaux, la Représentante résidente du Pnud, Blerta Cela, a présenté les grandes orientations de la prochaine phase de coopération. Elle a rappelé que ce cadre stratégique vise à relever les défis cruciaux tout en catalysant un changement significatif pour les communautés les plus vulnérables. « À travers le prochain Cpd, nous réaffirmons notre engagement à maximiser l'impact de nos actions. Cependant, pour atteindre cet objectif, nous avons besoin de vous, chers partenaires », a-t-elle déclaré.

Elle a dans la foulé invité les participants à innover et à repenser les approches traditionnelles face à un monde en perpétuelle mutation. Pour elle, cette planification offre une opportunité unique de transformer les défis actuels en leviers de développement. « Ensemble, nous devons adopter des solutions audacieuses pour créer une Côte d'Ivoire plus durable et inclusive », a-t-elle ajouté, tout en soulignant l'importance d'un alignement cohérent avec le Plan national de développement (Pnd) 2026-2030.

Cette démarche s'inscrit dans une dynamique collective impliquant plusieurs agences onusiennes, dont les stratégies convergent vers des objectifs communs.

Selon Blerta Cela, cette synergie est essentielle pour maximiser l'impact des initiatives entreprises. « Ensemble, nous sommes plus forts et capables d'obtenir des résultats concrets », a-t-elle affirmé, réitérant sa détermination à collaborer étroitement avec le gouvernement et les autres parties prenantes.

Au nom de la ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, Nialé Kaba, Philippe Lasmel, Directeur général de la Coopération au développement, a salué les résultats obtenus lors de la période précédente. Il a notamment rappelé que 200 000 jeunes avaient été formés à la prévention des violences électorales, tandis que 105 femmes candidates aux élections locales avaient bénéficié d'un renforcement de leurs capacités en leadership et en gouvernance politique.

Il a néanmoins souligné l'urgence d'accélérer le rythme des réformes pour relever les défis persistants, notamment en matière de gouvernance, de développement inclusif et de transformation structurelle. « L'importance des défis à relever exige des actions concrètes et innovantes pour accompagner les efforts du gouvernement », a-t-il déclaré, appelant à une stratégie robuste et ambitieuse pour la période 2026-2030.