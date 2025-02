Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 février 2025

UNICEF – Khaby Lame, un nouvel ambassadeur de bonne volonté pour la cause des enfants

Khaby Lame, célèbre créateur de contenu suivi par des millions de personnes dans le monde, rejoint le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en tant qu'ambassadeur de bonne volonté. En effet, il a choisi le Sénégal comme premier pays africain à visiter dans le cadre de sa mission avec l'UNICEF. Ainsi, il est venu découvrir les actions mises en place pour aider les enfants dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection des enfants et de la lutte contre le changement climatique. Ce vendredi 31 janvier, un événement a été organisé à Dakar en l'honneur de sa visite.

Plusieurs personnalités publiques et créateurs de contenu locaux étaient présents à cet événement, notamment : Sophie Gueye, fondatrice de l'association Racine de l'espoir ; Nafi Gueye, fondatrice de J'Existe ; Mamadou Diakhaté, alias Diakhaté Junior, enseignant engagé dans l'éducation des enfants et la construction de forages ; Mamadou Diagne, chef du département des supports digitaux de la RTS et Gilles Fagninou, Directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. (Source allAfrica)

140 ans de la conférence de Berlin : jalons d'un mécanisme pernicieux d'appropriation des richesses de l'Afrique

La conférence de Berlin de 1884 passe pour avoir été celle où les Européens se sont partagés l'Afrique et ses ressources. La réalité historique est plus complexe, même si la réunion a posé les jalons d'un accaparement.

Le 15 novembre 1884 a débuté la conférence de Berlin. Jusqu'à la fin du mois de février 1885, le chancelier Bismarck invite des émissaires des puissances impérialistes d'Europe, des Etats-Unis et de l'Empire ottoman, venus dans la capitale allemande pour s'accaparer les matières premières des autres continents et s'assurer des appuis stratégiques… sans consultation des populations concernées, notamment en Afrique.

La conférence de Berlin reste d'abord l'un des emblèmes de la politique de colonisation occidentale. Pendant longtemps, l'image véhiculée est celle d'une conférence durant laquelle les Occidentaux se partagent le continent africain et ses ressources. (Source mediacongo)

Gabon : une inquiétante détérioration du déficit hors pétrole

La dégradation de la note du Gabon par Fitch à « CCC » met en lumière une détérioration alarmante du déficit hors pétrole, qui atteint 13,7% du PIB en 2024, contre 10,3% en 2023 et 8,5% en 2021. Cette tendance reflète une vulnérabilité croissante de l’économie gabonaise, fortement dépendante des revenus pétroliers volatils. La baisse des recettes pétrolières, combinée à une gestion budgétaire laxiste, a exacerbé les tensions sur les liquidités, limitant la capacité du gouvernement à financer ses dépenses courantes et ses investissements.

En effet, cette situation est d’autant plus préoccupante que le Gabon fait face à des amortissements extérieurs élevés et à un accès limité au marché régional de la dette, ce qui a entraîné une accumulation d’arriérés envers les fournisseurs et les créanciers publics. Ces arriérés, estimés à 0,9% du PIB pour les créanciers publics et à 1,5% du PIB pour les fournisseurs, compromettent l’accès à de nouveaux financements et augmentent les risques de défaut. (Source GabonMediaTime)

Benin/Candidature à la présidence de la BAD : Romuald Wadagni se retire

Il ne soumettra pas sa candidature pour succéder à l’ancien président nigérian Akinwumi Adesina à la direction de la Banque africaine de développement. Cette information, qui avait été rapportée au cours des semaines précédentes, a été confirmée par le magazine Jeune Afrique ce vendredi 31 janvier 2025.

Romuald Wadagni, ministre béninois de l’économie et des finances, a finalement décidé de ne pas se lancer dans la course à la présidence de la Banque africaine de développement. Alors qu’il avait exprimé son intérêt pour le poste en mettant en avant son bilan ministériel, il n’a pas soumis sa candidature avant la date limite du 31 janvier 2025. Cette décision marque un tournant dans une élection stratégique prévue en mai prochain à Abidjan. (Source Beninwebtv)

Est de la RDC : la SADC condamne les attaques du M23 et des RDF

Un sommet extraordinaire des chefs d’État de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) s’est déroulé ce vendredi 31 janvier, à Harare, au Zimbabwe. Le président congolais Félix Tshisekedi, présent en ligne, a pu s’entretenir avec ses homologues, dont le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, afin de faire un point sur la situation à l’est de la RDC.

Les membres de la SADC étaient partagés sur l'avenir de sa mission en RDC. Fallait-il retirer cette force de plusieurs milliers d'hommes déployée dans l'est du pays pour appuyer les forces armées congolaises ; la renforcer ? Des critiques se sont notamment fait entendre en Afrique du Sud, plus gros contributeur de soldats sur le terrain, qui a perdu treize hommes ces derniers jours dans les combats avec les rebelles du M23 autours de Goma. Le Malawi a, de son côté, perdu trois soldats. (Source RFI)

Le Burundi craint un conflit régional, urgence sanitaire à Goma

Le conflit dans l'est de la RDC risque de se transformer en guerre régionale a alerté le président du Burundi voisin samedi, près d'une semaine après l'entrée du M23 et des troupes rwandaises dans Goma, sous la menace d'une crise sanitaire.

Après avoir conquis la capitale de la province du Nord-Kivu où ils sont entrés dimanche, les combattants du groupe armé antigouvernemental et les forces de Kigali ont progressé ces derniers jours dans la province voisine du Sud-Kivu, faisant planer une possible menace sur son chef-lieu Bukavu. (Source VOA Afrique)

Abidjan hôte de la 3e édition du Sommet RenewPAC

L’édition 2025 du Sommet RenewPAC réunira, sur les berges de la lagune Ebrié, plus de 300 décideurs politiques, leaders d’opinion et parlementaires libéraux et démocrates, en provenance d’Europe, du Pacifique, d’Afrique et des Caraïbes.

Le Sommet RenewPAC autour du libéralisme se déroulera du 23 au 25 février 2025, a annoncé ce vendredi 31 janvier 2025, à Abidjan, M. Sidi Touré, le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, également vice-président exécutif de l’International libéral.

RenewPAC, une initiative politique portée par le groupe Renew Europe du Parlement européen, se veut une plateforme de coopération entre les forces libérales et démocrates du monde. Sa mission est de créer des ponts de dialogue et de collaboration autour des valeurs du libéralisme. (Source apanews)

Cameroun: La FECAFOOT officialise le départ de Pondy dans un communiqué glacial !

La saga du départ de Benjamin Pondy de la FECAFOOT connaît un nouveau rebondissement. Dans un communiqué laconique, l’instance dirigeante du football camerounais confirme la fin de leur collaboration avec son Directeur Marketing et Communication.

Le ton inhabituellement froid du communiqué signé par le Secrétaire Général Isac Noé Mandong laisse transparaître des tensions. La FECAFOOT se contente d’informer que Pondy “ne fait plus partie de ses effectifs depuis ce Vendredi 31 Janvier 2025.” (Source 237online)

Woman Night : Trois jours pour célébrer et soutenir les femmes au Togo

La 9ᵉ édition de la Woman Night, organisée par la Fondation Agir Ensemble pour l’Afrique aura lieu à Lomé du 6 au 8 mars à l’hôtel du 2 février. La Woman Night est une plateforme de mobilisation de fonds et de valorisation des initiatives en faveur des femmes.

Cet événement offre une opportunité de présenter les activités de la Fondation, tout en mettant en lumière les réalisations exceptionnelles des femmes et leur contribution au développement du pays. (Source togonews)

Dakhla : au cœur de la plus grande station d’aquaculture d’Afrique du Nord

Située au nord de Dakhla, la station d’aquaculture du centre régional de l’Institut national de recherche halieutique (INRH) est un projet phare pour le développement de l’élevage marin. Entre innovation scientifique et enjeux économiques, elle ambitionne de renforcer l’autonomie du secteur et de préserver les ressources halieutiques.

Fin 2024, la station d’aquaculture du centre régional de l’Institut national de recherche halieutique (INRH) a lancé ses travaux de recherche. Première du genre en Afrique du Nord, cette station ultramoderne, qui s’étend sur 8 000 m² et a nécessité un investissement de 65 millions de dirhams, est équipée d’une écloserie de poissons, d’une autre de coquillages, d’une unité de production d’algues microphytes essentielles à l’alimentation des coquillages, ainsi que d’une unité dédiée à la production de micro-organismes marins. (Source le360)