Afrique: Que les grandes puissances de ce temps ...

Oui, en effet, que les grandes puissances de ce temps mettent tout en oeuvre pour prendre le contrôle des ressources stratégiques que détient le Tiers monde, l'Afrique en particulier, n'a rien de surprenant. De ce contrôle de l'or, de l'argent, des diamants, de l'uranium, du cuivre, du cobalt, du pétrole, du gaz, des hydrocarbures et autres matières premières fondamentales dépend pour une large part leur capacité d'action à l'échelle mondiale. Et, par conséquent, leur influence.

Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique centrale où l'Europe, la Chine, les Etats-Unis, l'Inde s'efforcent de prendre le contrôle des Etats en surfant sur les conflits politiques, économiques, ethniques et autres traduit l'enjeu que constitue cette partie du monde pour les Grands. Un enjeu dont les événements tragiques en cours dans la région de Goma, dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), donnent une idée aussi claire que terrifiante. Et qui font craindre la résurgence des horribles conflits ethniques qui ont marqué d'un sceau indélébile la dernière décennie du siècle précédent.

Dans ce contexte historique, il apparaît clairement que les Etats ciblés par les grandes puissances en raison des immenses richesses naturelles que ceux-ci détiennent ne pourront se protéger que s'ils resserrent fortement et sans délai leurs liens avec leurs voisins. Autrement dit que seules l'union régionale et l'union sous régionale leur permettront de se protéger en neutralisant les nations qui tentent de prendre le contrôle de leurs ressources.

De façon très concrète, ceci veut dire que l'enjeu majeur de l'équation stratégique actuelle est bien le renforcement des institutions de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, du bassin du Congo au sein desquelles se joue l'avenir de cette partie du continent. Ceci est d'autant plus clair, d'autant plus évident que les communautés telles que la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest s'effondrent en Afrique de l'Ouest, fragilisant dangereusement les nations qui les composent.

Dans ce contexte et compte tenu de l'extrême danger que constitue la dérive qui frappe aujourd'hui la région du Kivu, en RDC, l'on ne saurait trop conseiller aux Etats et aux gouvernements de l'Afrique centrale de se retrouver à Brazzaville dans le cadre d'un sommet régional qui permettrait de rechercher une issue pacifique, raisonnable aux conflits qui menacent cette partie potentiellement la plus riche, la plus prospère du continent. Tout indique, en effet, aujourd'hui que seule une telle initiative permettra de prévenir le pire dont le génocide au Rwanda a donné il y a trois décennies la terrible dimension.

Voyons si ce message de simple bon sens sera entendu par celles et ceux auxquels il s'adresse.