Angola: TAAG cesse ses opérations au terminal domestique de Luanda

Luanda — La Transporteur aérien angolais (TAAG) a officiellement fermé vendredi ses opérations au Terminal des vols domestiques (TVD), situé à l'Aéroport international "4 de Fevereiro", avec cinq vols interprovinciaux.

Entre les départs et les arrivées, ce 31 janvier, la compagnie nationale a effectué un total de neuf liaisons internes, de 6h00 à 22h00, depuis Luanda vers cinq destinations et vice versa (moins un aller-retour), transportant au moins un mille passagers de diverses nationalités.

Au début de la nuit, les deux derniers vols ont décollé vers les villes de Lubango (Huíla) et Catumbela (Benguela), d'où les avions sont rentrés à Luanda, à 21 heures, marquant ainsi la fin des manoeuvres dans cet aéroport où il a fonctionné pendant environ 69 ans.

Pour symboliser ses adieux au terminal susmentionné, la compagnie a offert des "Cadeaux TAAG" à tous les passagers des derniers services, notamment ceux qui ont embarqué pour Catumbela et Lubango, ainsi qu'à ceux en provenance de ces villes.

L'ANGOP a noté, vers 18h30, le départ de 120 passagers à destination de Catumbela, à bord de l'avion Airbaus A220, tandis que 74 personnes se sont rendues à Lubango à bord de l'avion Dush8-Q400 D2-TFF, participant à une prestigieuse cérémonie des administrateurs de TAAG.

S'adressant à la presse, l'administrateur commercial de l'opérateur susmentionné, Miguel Carneiro, a informé qu'à partir de ce samedi (1er février 2025), TAAG exploitera toutes ses destinations intérieures à partir du nouvel aéroport António Agostinho Neto, situé dans la nouvelle province d'Icolo e Bengo.

"Le pays de 1956 n'est pas le même pays de 2025. La population a augmenté et l'aéroport 4 de Fevereiro est devenu petit en termes d'infrastructures, limitant nos opérations, car il n'y a plus de conditions pour accueillir nos passagers à l'embarquement et au débarquement", a-t-il expliqué.

L'aéroport António Agostinho Neto, a poursuivi l'interlocuteur, dispose de nouvelles technologies et permet à la compagnie aérienne nationale de réaliser des opérations plus efficaces, sûres et confortables, depuis le dernier trimestre 2024.

L'administrateur commercial Carneiro a garanti que d'ici le 29 mars, toute la flotte d'avions et les destinations restantes à l'aéroport '4 de Fevereiro" - vols régionaux et internationaux - seront transférées à l'AIAAN dans ce qui sera la quatrième et dernière phase du processus de transfert.

Concernant le transfert vers la nouvelle base, il a admis que les passagers réagissent avec une certaine appréhension, mais qu'avec le temps, ils se rendront compte qu'ils sont mieux accueillis et valorisés à en juger par l'infrastructure moderne et les services sophistiqués disponibles.

"C'est avec un mélange de nostalgie et aussi de gratitude que nous disons au revoir à cet ancien aéroport pour nous diriger vers AIAAN, où nous commencerons un autre chapitre de notre vie et de l'histoire de cette entreprise", a conclu le responsable.

TAAG existe depuis 86 ans et est la société leader sur le marché de l'aviation en Angola, reconnue mondialement, avec une croissance soutenue, desservant 12 destinations nationales et 11 destinations internationales.

Elle dispose actuellement d'une flotte de 23 avions, avec les modèles Dash 8-Q400 (6 avions), Boeing 737-700 (7), Boeing 777-200 (3), Boeing 777-300 (5), un A220-300 et un Boeing 787-9 Dreamliner, reçu jeudi 30 janvier du constructeur nord-américain.