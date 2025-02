Angola: Le Président de la République nomme de nouveaux responsables publics

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a nommé vendredi, à Luanda, plusieurs fonctionnaires aux postes publics dans des ministères, des entreprises, des instituts et à la Banque Nationale d'Angola (BNA).

Ainsi, Marques Correia a été nommé nouveau secrétaire d'État chargé de la protection des objectifs stratégiques du ministère de la Défense nationale, des Anciens combattants et Vétérans de la patrie, et Angelo Miguel Buta João, secrétaire d'État chargé des Télécommunications et des Technologies de l'information.

Augusto Laurindo Kalikemala a été nommé secrétaire d'État au Tourisme, Mário Edilson Gourgel Gavião, administrateur non exécutif du Conseil d'administration de la Banque nationale d'Angola, et Dedaldina Raimundo Manuel, administratrice exécutive du Conseil d'administration de l'Institut Angolais des Communications ( INACOM).

Elizabeth Mafo Sapato Ayala est la nouvelle vice-gouverneure de Moxico pour le secteur politique, social et économique, tandis que Edgar Marcelino dos Santos Hilário est le nouveau vice-gouverneur de Huambo pour les services techniques et les infrastructures.

José Fernando Tchatuvela a été nommé au poste de vice-gouverneur de Bié pour les services techniques et infrastructures, et Helena Lourenço Chimena au poste de vice-gouverneure de Cubango pour le secteur politique, social et économique.

João Bonifácio Cassanga est l'actuel vice-gouverneur de Cubango pour les services techniques et les infrastructures, et Agostinho Pedro António est vice-gouverneur d'Icolo et Bengo pour le secteur politique, social et économique.

Zenilda Leila do Amaral Mandinga a été nommée vice-gouverneure d'Icolo et Bengo pour les services techniques et les infrastructures, André Zinga Nkula, vice-gouverneur de Cuando chargé du secteur politique, social et économique.

Claudiosvaldo da Glória Nunda Muhongo a été nommé au vice-gouverneur de Cuando pour les services techniques et les infrastructures, Pedro Camilo da Costa Supula, vice-gouverneur de Moxico Leste pour le secteur politique, social et économique, ainsi que Mário Anderson Mutupa, vice-gouverneur de Moxico Leste pour les services techniques et les infrastructures.

Destitutions

Dans un autre décret, le chef de l'État, João Lourenço, a limogé Pascoal Borges Alé Fernandes du poste de secrétaire d'État aux Télécommunications et Technologies de l'information, et Hélder Jonas Leonardo Marcelino du poste de secrétaire d'État au Tourisme.

Victor da Silva, destitué du poste de vice-gouverneur de Moxico pour le secteur politique, social et économique, et Elmano Inácio Herculano Francisco, limogé du poste vice-gouverneur de Huambo pour les services techniques et les infrastructures.

Edgar Marcelino dos Santos Hilário, vice-gouverneur de Bié pour les services techniques et les infrastructures, et Álvaro Teixeira Costa Fernão, administrateur non exécutif du Conseil d'administration de la Banque nationale d'Angola, ainsi qu'Ângelo Miguel Buta João, administrateur exécutif du conseil d'administration de INACOM.