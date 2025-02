Angola: Basketball - Carlos Morais et John Pedro signent à l'Interclube

Luanda — L'ailier Carlos Morais et le centre John Pedro font partie de l'équipe senior masculine de basket-ball de l'Interclube jusqu'à la fin de la saison en cours, se distinguant parmi les signatures pour la deuxième phase du 47e Championnat national, a appris jeudi l'ANGOP, à Luanda, de source du club.

Ces deux remarquables basketteurs nationaux seront présentés vendredi, lors d'une conférence de presse, le jour même où ils rejoignent l'équipe, dirigée par l'entraîneur José Garcia, de la République Dominicaine.

Carlos Morais, en provenance de Portugal, et John Pedro, d'Espagne, où ils s'entraînaient à peine, étaient des athlètes de Petro de Luanda la saison précédente, le premier n'est pas parvenu à un accord pour le renouvellement et le second a mis fin à son contrat.

Avec l'intégration d'athlètes expérimentés, l'équipe de la Police Nationale renforce les positions trois et cinq, avec l'ambition de remporter le titre national inédit dans le secteur masculin.

L'Interclube occupe la deuxième place du Championnat National de Basket-ball, avec 24 points, en égalité avec le leader Sporting de Luanda.

Carlos Morais, 39 ans et 1,93 m, se distingue dans les lancements à courte et longue distance et dans la conduite du jeu.

John Pedro, 34 ans, est fort dans le jeu de passes et décisif dans les rebonds offensifs et défensifs.

En décembre dernier, tous deux ont évolué au match des étoiles à Accra (Ghana), où Carlos Morais a été élu joueur le plus précieux « MVP ».

Morais a également représenté l'équipe de Recreativo do Libolo (disparue), tandis que John Petro a joué pour le Primeiro d'Agosto pendant de nombreuses années avant d'être transféré à Petro.