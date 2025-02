Afrique: Le comité d'organisation de l'Afro-basket 2025 définit sa stratégie

Luanda — Le Comité d'organisation de l'Afro-basket senior masculin « Angola'2025 » a défini les méthodologies de travail et la planification stratégique de l'événement, qui se déroulera du 12 au 24 août.

Selon une note du ministère de la Jeunesse et des Sports à laquelle ANGOP a eu accès, jeudi, la réunion tenue mardi, à Luanda, sous la direction du ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, a été suivie par le secrétaire d'État aux Sports et les Secrétaires d'État des autres départements ministériels.

Des sujets tels que l'organisation administrative et opérationnelle, la stratégie de communication, l'avant-projet de calendrier d'actions et le modèle de gestion de la compétition africaine ont été abordés.

Parmi les principales délibérations, on peut souligner la création d'un Comité d'honneur pour garantir une plus grande représentativité et prestige à l'événement, la coordination interministérielle pour assurer une planification intégrée entre les différents secteurs du Gouvernement.

Le Comité d'organisation sera également installé dans la Galerie des Sports, au Complexe Cidadela Desportiva, et des réunions bimensuelles seront prévues pour suivre les actions stratégiques.

L'Afro-basket 2025 se jouera dans quatre provinces angolaises, notamment Luanda, Moçamedes, Benguela et Huíla.

C'est la quatrième fois que le pays accueille cet événement africain, après les éditions de 1989, 1999 et 2007.

Rappelons que l'Angola est le pays qui détient le plus de titres dans cette épreuve, soit 11 au total (1989, 1992, 1993, 1995, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 et 2013). Le Sénégal et l'Égypte ont gagné 5 fois chacun.