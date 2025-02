Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 février 2025

Côte d’Ivoire : le gouvernement dévoile les prix des produits pétroliers pour février 2025

En Côte d’Ivoire, le gouvernement a publié les nouveaux tarifs des produits pétroliers pour le mois de février 2025. L’annonce a été faite par le ministère des Mines, du Pétrole et de l’Énergie à travers un communiqué diffusé le vendredi 31 janvier.

Selon cette note officielle, les prix de l’essence Super sans plomb et du gaz moteur resteront inchangés sur la période du 1ᵉʳ au 28 février 2025. Ainsi, le litre de Super sans plomb sera maintenu à 875 FCFA, tandis que celui du gaz moteur restera fixé à 715 FCFA.

Le prix du pétrole lampant, quant à lui, s’élèvera à 745 FCFA le litre à l’ambiant. Concernant le gaz domestique, la bouteille de 6 kg demeure à 2 000 FCFA, comme le mois précédent. De même, les tarifs des autres formats de bouteilles de gaz butane restent inchangés pour ce début d’année 2025. (Source beninwebtv)

Crise à Goma : 773 morts et 2880 blessés en seulement 4 jours

La ville de Goma, au Nord-Kivu, est plongée dans une tragédie sans précédent. Lors d’un briefing sur la situation sécuritaire ce samedi, le gouvernement a révélé un bilan provisoire effroyable de 773 morts et 2880 blessés en seulement 4 jours, dans les structures de soins. Un chiffre qui ne reflète qu’une partie du carnage, puisque de nombreuses victimes n’ont pas encore été prises en charge.

Les hôpitaux de Goma sont submergés par l’afflux massif des morts et blessés. Le ministre de la Santé Publique, Roger Samuel Kamba Mulamba, a décrit une situation dramatique.

« Nous avons, en quelques jours, vu le nombre des blessés monté de manière dramatique dans nos structures de soins. Malheureusement, les chiffres que je vais donner concernent uniquement ceux pris en charge dans nos structures, mais nous savons qu’il y a de nombreuses personnes blessées ou décédées qui ne sont pas encore arrivées dans nos centres de soins », a confirmé le ministre de la Santé. (Source mediacongo)

Algérie/Président de la République: "Je n'ai pas l'intention de m'éterniser au pouvoir"

"A mon arrivée, il a fallu reconstruire les institutions dans un laps de temps très court. La crise sanitaire a ajouté son lot de difficultés (et) malgré cela, nous avons tenu nos engagements et avons révisé la Constitution", a indiqué le président de la République dans un entretien accordé au quotidien français L'Opinion.

Il a précisé que "ce second mandat est celui du parachèvement des grands chantiers lancés depuis 2020", relevant que: "nous sommes passés par des phases difficiles -la décennie noire, la fin du mandat du président Bouteflika suivie du hirak-, qui auraient pu détruire le pays".

Interrogé sur les évolutions politiques et institutionnelles à attendre lors de ce second mandat, le président de la République a indiqué qu'il reçoit "effectivement les différentes formations politiques". (Source Algérie Presse Service)

Gabon : Ali Bongo entame une nouvelle grève de la faim

L’ancien président gabonais Ali Bongo Ondimba aurait récemment entamé une nouvelle grève de la faim, protestant contre le maintien en détention de Sylvia Bongo Valentin et Noureddin Bongo Valentin. Selon son avocate, Me Gisèle Eyue Békalé, cette action vise à dénoncer l’état de santé préoccupant de ses proches et à réclamer leur évacuation sanitaire à l’étranger.

Une protestation silencieuse mais ferme. Selon RFI, Ali Bongo, renversé par le coup d’État du 30 août 2023, aurait considérablement réduit son alimentation ces derniers jours et décidé d’arrêter ses séances de rééducation. De plus, il aurait refusé toute visite dans sa villa de la Sablière, où il est assigné à résidence. (Source GabonMediaTime)

Délestage à Madagascar : Une hausse de 35% hier, contre des coupures habituelles de 15%

L’insuffisance d’eau au niveau des centrales hydroélectriques, ainsi que l’ensoleillement réduit engendre une baisse de production d’électricité, selon la Jirama.

La période d’étiage est plus longue par rapport aux années précédentes. C’est ce qui explique l’insuffisance de la production d’électricité au niveau des centrales hydroélectriques pour satisfaire tous les besoins exprimés par les usagers, selon le DG de la Jirama, Ron Weiss. « La Jirama fait face à une demande croissante, aggravée par l’étiage.

Malgré une courte période de précipitations abondantes en janvier ayant temporairement amélioré la situation, le déficit hydrique continue de peser sur le réseau », a-t-il noté. De ce fait, l’approvisionnement en électricité est instable. Hier, le délestage a atteint les 35%, contre un taux de 15% auparavant. En effet, les coupures touchent désormais plus de quartiers et sont susceptibles de durer plus longtemps. (Source MidiMadagasikara)

Cameroun: pourquoi les évêques critiquent-ils le régime à moins d'un an de la présidentielle?

À titre individuel, ou dans le cadre des démarches collectives, les prélats multiplient et renforcent des prises de position très critiques en direction du régime de Paul Biya, 92 ans dont 42 au pouvoir, et qui n’exclut pas de briguer un énième mandat à la tête du pays. Parmi les dossiers préoccupants : la crise sécuritaire dans les régions anglophones, la crise économique, la corruption. L’exaspération est telle que certains évêques voient d’un mauvais œil une éventuelle candidature de l’actuel chef de l’État à l’échéance électorale attendue.

Le spirituel contre le temporel. En quelques jours, le ciel, jusque-là apparemment sans nuages entre le pouvoir de Yaoundé et les évêques du Cameroun, a viré au gris. Trois sermons et autant de coups de semonces auront suffi pour laisser transparaître le malaise. Le 25 décembre 2024, Mgr Samuel Kleda, archevêque de Douala, explique, sans ambages, qu’une candidature de Paul Biya à l’élection présidentielle prévue en 2025, « n’est pas du tout réaliste ». (Source RFI)

Mali : 490 armes saisies en 2024

En 2024, les forces de sécurité maliennes ont intensifié leurs efforts et saisi 490 armes et 1 915 munitions, tandis que 78 armes et 2 686 munitions ont été déposées volontairement. Le Mali est confronté à une prolifération incontrôlée des armes légères et de petit calibre, un défi majeur pour la stabilité du pays.

La saisie de 490 et 1915 munitions en 2024, selon le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, témoigne de la volonté des autorités de freiner le flux d’armes illégales, mais ces chiffres restent dérisoires face aux stocks colossaux encore en circulation. La prolifération des armes continue d’alimenter les violences armées, le terrorisme et l’insécurité dans le pays.

Entre 2015 et 2022, le Mali a enregistré 2 224 attaques impliquant des armes légères et lourdes, selon le rapport « Continuity and Change: Extremist-used Arms in Mali » publié en janvier 2024 par le Small Arms Survey. 51 % des attaques ont été menées avec des fusils d’assaut, des mitrailleuses et des lance-roquettes, tandis que 35 % ont impliqué des engins explosifs improvisés. (Source apanews)

Maroc : Omar Hilale élu vice-président de la CCP

Le jeudi 30 janvier, la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies (CCP) a unanimement élu le Maroc, représenté par l’ambassadeur Omar Hilale, en tant que vice-président de la PBC. Cette nomination permettrait au pays de représenter l’Afrique auprès de l’ONU tout au long de l’année 2025 et met en évidence l’estime considérable accordée au rôle du Royaume dans le maintien et le renforcement de la paix tant au niveau mondial qu’africain.

Le Maroc a été élu à l’unanimité vice-président de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies (CCP), le 30 janvier 2025. Cette désignation, représentée par l’ambassadeur Omar Hilale, donnerait au pays l’opportunité de représenter le continent africain auprès de l’ONU tout au long de l’année 2025. (Source Africa 24)

Les réfugiés soudanais en difficulté en République Centrafricaine

Le camp de réfugiés de Korsi, situé dans la région de Vakaga en République Centrafricaine, abrite environ 18 000 réfugiés soudanais fuyant la violence du conflit qui ravage leur pays.

Ce camp, situé à proximité de la frontière avec le Soudan, est devenu un refuge vital pour des milliers de personnes qui ont traversé des parcours traumatisants marqués par des violences, notamment des abus sexuels.

Les conditions de vie dans le camp sont extrêmement précaires. Le FNUAP, en collaboration avec ses partenaires, fournit des services essentiels tels que des soins de santé sexuelle et reproductive et un soutien aux victimes de violences basées sur le genre (VBG). (Source africanews)

Parc forestier et zoologique de Hann : un sanctuaire de la biodiversité au cœur de Dakar en quête de renaissance

Le parc forestier et zoologique de Hann, un sanctuaire de la biodiversité situé en plein cœur de Dakar, la capitale sénégalaise, accueille au quotidien un public divers d’enfants et d’adultes venus d’horizons divers pour y mener des activités de loisirs, sportives, récréatives ou de ballades au milieu des écosystèmes.

Une enquête sur la fréquentation des usagers du parc, menée en septembre 2024 par deux étudiantes stagiaires de l’Institut supérieur d’enseignement professionnel (l’ISEP) de Bignona, révèle que les enfants de 0 à 18 ans qui fréquentent le parc, représentent 13, 45%.

La tranche d’âge de 18 à 64 ans constitue 81, 82% des visiteurs et les plus de 64 ans représentent 4,73%, indique un document dont l’APS a obtenu copie auprès de la direction des parcs forestier et zoologique de Hann. (Source Agence de Presse Sénégalaise)