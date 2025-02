Algérie: Grève des huit jours - La caravane nationale historique fait escale à Oran

Oran — La caravane nationale historique, initiée par l'Organisation algérienne du commerce et de l'investissement social, a fait escale samedi soir à Oran à l'occasion du 68? anniversaire de la grève des huit jours.

Le président de cette organisation, Djaber Bensdira a indiqué à l'APS, en marge d'une conférence sur la grève des huit jours organisée encoordination avec le Musée du Moudjahid d'Oran et le bureau local de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), que "cette caravane, lancée le 28 janvier dernier à partir du Musée national du Moudjahid à Alger, a déjà parcouru huit wilayas et devra clôturer son périple, cette semaine avec la visite de quatre autres wilayas".

Cette initiative, à laquelle ont pris part des commerçants, des étudiants, des enseignants et des artistes, a permis de "mieux comprendre le combat et les sacrifices des moudjahidine et des martyrs, en particulier des commerçants et des industriels algériens durant la glorieuse Révolution de libération, ainsi que la répression brutale exercée par les forces coloniales contre les participants à cette grève historique", a-t-il déclaré.

La caravane a donné lieu à diverses activités culturelles et historiques autour de la grève des huit jours, ainsi qu'à des rencontres avec des moudjahidine et des familles de chahids ayant pris part à cette action lancée par le Front de libération nationale (FLN) afin de démontrer l'unité du peuple algérien autour de la révolution et son attachement à la liberté et à l'indépendance.

A l'issue de la conférence organisée à Oran, le bureau national de l'Organisation algérienne du commerce et de l'investissement social a décerné, dans sa troisième édition, la médaille du "Commerçant honnête et fidèle" à un groupe de commerçants martyrs et de moudjahidine ayant contribué au succès de la grève et de la révolution. Cette distinction a été également attribuée à des commerçants actuels ayant fait preuve d'un engagement exemplaire en terme d'intégrité et de respect de la loi.

Dans son intervention, Dr Mohamed Belhadj, professeur au département d'histoire et d'archéologie de l'Université Oran 1 "Ahmed Ben Bella" a souligné que "la grève des huit jours de 1957, qui a vu la participation de nombreuses catégories professionnelles et ouvrières, notamment les commerçants, a constitué un référendum populaire avant l'heure, exprimant l'attachement des Algériens à la direction de la révolution et leur volonté inébranlable d'accéder à la liberté et à l'indépendance".

De son côté, Dr Guendouz Abdelkader de Université "Ibn Khaldoun" de Tiaret a rappelé que "la grève des huit jours faisait partie des actions révolutionnaires décidées par le Comité de coordination et d'exécution (CCE) du FLN, en parallèle avec l'examen de la question algérienne aux Nations unies, afin de générer un élan médiatique permettant l'internationalisation de la cause algérienne et incitant l'ONU à reconnaître le droit du peuple algérien à l'indépendance".

Le directeur du Musée du Moudjahid d'Oran, Mokhtar Sedikki a, quant à lui, affirmé à l'APS que cette conférence, organisée dans l'enceinte du musée, constitue la troisième activité commémorative dédiée au 68e anniversaire de la grève des huit jours, en collaboration avec le secteur des moudjahidine et des ayants-droit, l'Université Oran 1, l'Union générale des commerçants et artisans algériens et l'Organisation algérienne du commerce et de l'investissement social.