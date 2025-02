Algérie: Industrie pharmaceutique - Ghrieb ordonne le traitement en urgence des dossiers d'investissement en suspens

Alger — Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, M. Sifi Ghrieb a, ordonné, samedi à Alger, le traitement "en urgence" des dossiers d'investissement en suspens dans le domaine des industries pharmaceutiques, indique un communiqué du ministère.

Cette instruction a été donnée lors d'une rencontre avec les opérateurs publics et privés activant dans ce domaine, en présence du ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie chargé de la Production pharmaceutique, Fouad Hadji, et de cadres du ministère, en application des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à assurer la disponibilité et la qualité des médicaments, pour une meilleure prise en charge des patients et la satisfaction des besoins nationaux.

Au cours de cette réunion, M. Ghrieb a écouté les préoccupations et les propositions des opérateurs, portant essentiellement sur l'encouragement des investissements dans le secteur pharmaceutique, en particulier la production en full process à partir des matières premières, l'enregistrement des médicaments et le traitement des dossiers y afférents, ainsi que les études de bioéquivalence des médicaments génériques.

Les opérateurs ont également évoqué le processus d'authentification et de conformité, notamment en ce qui concerne les dispositifs médicaux, ainsi que le développement de médicaments innovants et l'exportation de médicaments et de produits pharmaceutiques pour lesquels l'Algérie a atteint l'autosuffisance.

A l'issue des discussions, M. Ghrieb a donné des instructions pour la "création d'un bureau vert au niveau du ministère pour le traitement urgent des dossiers de projets d'investissement qui ont été réalisés et qui attendent d'obtenir les licences nécessaires pour commencer la production, ainsi que ceux qui contribuent à répondre aux besoins du marché national et à développer la production locale".

Le ministre a mis l'accent sur la nécessité de "trouver un mécanisme pour orienter et organiser les investissements dans l'industrie pharmaceutique de manière à répondre aux besoins nationaux concernant différents types de médicaments, de produits pharmaceutiques et de matériel médical, tout en impliquant les opérateurs activant dans ce domaine", précisant que les canaux de communication restent ouverts à tous les opérateurs.

Les propositions des opérateurs "seront prises en compte et constitueront le point de départ pour élaborer une feuille de route et une stratégie globale aux contours claires pour le développement de l'industrie pharmaceutique en Algérie", a-t-il assuré.

Il a rassuré que les opérateurs activant dans l'industrie pharmaceutique "bénéficieront de toutes les facilitations et de l'accompagnement nécessaire pour concrétiser leurs investissements", tout en "œuvrant à réduire les délais de traitement des dossiers d'enregistrement des médicaments et à alléger les procédures de conformité concernant le matériel médical".

De son côté, le ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, chargé de la Production pharmaceutique a expliqué que "l'objectif de ces rencontres est de débattre de l'état du secteur, de relancer la production pharmaceutique nationale, de garantir la disponibilité des médicaments efficaces, de réduire la facture des importations de médicaments et de trouver des solutions aux problèmes rencontrés par les opérateurs sur le terrain", conclut le communiqué.