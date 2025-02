Algérie: Boughali affirme à Accra que le pays restera à l'avant-garde des pays soutenant l'intégration africaine

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a affirmé, lors de sa participation samedi à Accra (Ghana), en sa qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux "Dialogues sur la prospérité en Afrique 2025" que l'Algérie restera à l'avant-garde des pays soutenant l'intégration africaine pour la réalisation des aspirations des peuples du continent.

Dans une allocution prononcée lors de la séance d'ouverture de cet événement, organisé par le Ghana sous le thème "Assurer la prospérité de l'Afrique grâce aux infrastructures: investir, intégrer, connecter", M. Boughali a indiqué que "l'Algérie restera à l'avant-garde des pays soutenant l'intégration africaine et l'action commune pour la concrétisation des aspirations des peuples du continent", appelant à "intensifier les efforts conjoints pour la réalisation du marché unique africain, en axant sur l'investissement dans les infrastructures, la technologie et l'éducation".

"L'Algérie, sous la direction du président de la République, accorde une importance primordiale à la coopération afro-africaine", a-t-il souligné, ajoutant que cet engagement s'est concrétisé à travers "de nombreuses initiatives et projets stratégiques, parmi lesquels l'adoption de l'accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), le 5 avril 2021, le lancement de grands projets, tels que la route transsaharienne reliant le nord au sud du continent, et des projets de connectivité énergétique visant à assurer la sécurité énergétique des peuples africains".

A cette occasion, le président de l'APN a mis en avant les efforts de l'Algérie visant à "renforcer les infrastructures de transport et les services logistiques", citant l'ouverture de routes sahariennes reliant l'Algérie au Mali, au Niger et à la Mauritanie, le lancement d'une ligne maritime de transport de marchandises reliant l'Algérie à Nouakchott, ainsi que l'ouverture de nouvelles lignes aériennes avec plusieurs pays africains.

Il a précisé que ces projets "contribuent à faciliter les échanges commerciaux et à renforcer l'intégration économique entre les pays du continent".

Dans le domaine des technologies et de l'innovation, M. Boughali a évoqué le projet de la "dorsale transsaharienne à fibre optique" visant à relier l'Algérie à des pays tels que le Niger, le Nigéria, le Tchad, le Mali et la Mauritanie, afin de "créer une dynamique technologique et combler le fossé numérique sur le continent", relevant que l'Algérie avait réalisé 2.600 kilomètres de fibre optique et lancé un câble maritime reliant l'Algérie à l'Espagne pour augmenter la capacité de bande passante internationale".

Dans le cadre du renforcement de la coopération africaine, M. Boughali a également rappelé que "l'Algérie a créé des mécanismes efficaces, à l'instar de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement (AACISD), qui propose un soutien technique et financier aux projets de développement dans les domaines de la santé, de l'éducation et des infrastructures, et a œuvré à renforcer la diplomatie économique à travers la promotion des investissements communs et l'ouverture d'agences bancaires dans plusieurs pays africains".

Et de poursuivre: "L'Algérie s'engage à soutenir la paix et la stabilité en Afrique comme conditions sine qua non pour parvenir à un développement durable, et appelle à régler les conflits dans le cadre africain, loin de l'ingérence extérieure", réaffirmant "le soutien de l'Algérie au droit du peuple du Sahara Occidental à l'autodétermination". Il a en outre appelé à "parachever la libération du continent africain du joug colonial".

Le président de l'APN a entamé son allocution en transmettant les salutations du président de la République au président de la République du Ghana et à l'ensemble des participants, exprimant "toute la considération de l'Algérie à l'égard des efforts importants consentis par le Ghana pour accueillir cet événement important", qui constitue "une plateforme stratégique pour renforcer l'intégration économique africaine et réaliser les aspirations des peuples du continent pour un avenir prospère et durable".