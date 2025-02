Soudan: La Commission Nationale des Droits de l'Homme condamne les attaques contre les civils perpétrées par les Forces rebelles-FSR

Port Soudan — La Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) a condamné fermement les événements malheureux survenus samedi 1er février, au marche de (Sabreen) à la suite du bombardement aveugle des Forces rebelles-FSR, qui a entraîné la mort de dizaines de civils non armés et blessés.

La CNDH regrette ce comportement criminel contre les civils et les centres de services, et exprime ses condoléances aux âmes des martyrs et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

La Commission nationale précise que le marché de Sabreen, qui a été ciblé samedi par des tirs d'artillerie aléatoires, est un lieu d'échange de services et de produits de première nécessité pour les citoyens civils et n'a aucun lien avec des cibles et des zones militaires, ce qui constitue une violation des lois internationales. La Commission nationale indique que le nombre de victimes et de blessés suite aux attaques atteint (105) personnes dont (52) décès à l'hôpital Al-Naw, en plus de (53) blessés et deux décès à l'hôpital Sawid.

La Commission exige l'arrêt immédiat de ces violations et l'ouverture d'une enquête immédiate et transparente sur ces événements afin de déterminer les responsables de ces violences. La Commission souligne également la nécessité de ne pas cibler les marchés et les zones peuplées de civils et d'éviter à détruire des biens civils, notamment des habitations, des écoles, des hôpitaux, des institutions de service, des sources d'électricité et d'eau, et que la communauté internationale doit faire pression sur les organisations locales, régionales et internationales de défense des droits de l'homme pour garantir le respect des droits de l'homme.