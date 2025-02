Al Fasher — La Force Conjointe, les Forces Armées Soudanaises, les Forces Qishn, les forces Art Art et les héros de la résistance populaire des fils inébranlables d'Al Fasher, ont pu faire face à l'attaque N° 181, qui a été lancé par la milice FSR sur la ville d'Al Fasher ce dimanche à partir des axes Nord-Est, Sud-Est et Sud-Ouest, et l'attaque a entraîné la mort de plus de 140 membres de la milice Janjaweed et de ses mercenaires étrangers, et la destruction de 43 véhicules militaires de différents types d'armement et la saisie de 12 véhicules militaires en excellent état contribueront au renforcement des capacités militaires de la Force Conjointe.

La Force conjointe a déclaré dans son communiqué publié par son porte-parole officiel, le major Ahmed Hussein Mustafa, que seulement un jour après la publication de la troisième résolution du Conseil de Sécurité de l'ONU exigeant que la milice terroriste FSR cesse son attaque sur El Fasher et lève son siège barbare, la réponse de la milice FSR vis-à-vis aux décisions de la légitimité internationale, la repose était de tenter une nouvelle escalade et un autre attentat suicide contre la ville inébranlable Elfasher.