Soudan: Achèvement de la première phase du projet de réhabilitation des hôpitaux soudanais, financé par l'OMS

Atbara — À la lumière des défis humanitaires auxquels le Soudan est confronté en raison de la guerre depuis avril 2023, l'Association Soudanaise de Planification Familiale a conclu avec succès la première phase du projet de réhabilitation des hôpitaux stratégiques du pays, avec le soutien et financement de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui vise à assurer la continuité des services de santé vitaux et à renforcer la capacité du système de santé à répondre aux besoins des groupes les plus vulnérables.

L'association a annoncé que la première phase du projet visait la réhabilitation de 10 hôpitaux et centres de santé dans 6 États principaux : Khartoum, Sennar, Nil Blanc, Nil Bleu, Darfour Nord et Darfour Sud.

Le projet s'est concentré sur quatre axes principaux pour assurer la durabilité des services de santé, notamment le financement des coûts de fonctionnement pour assurer la continuité des services médicaux, la fourniture d'équipements essentiels pour soutenir les capacités hospitalières, l'amélioration des ressources humaines en soutenant le personnel médical et de santé, et la fourniture de médicaments pour garantir que les patients reçoivent le traitement nécessaire.

L'association a confirmé qu'une attention particulière a été accordée à la protection des femmes et des enfants contre l'exploitation et les agressions sexuelles, en plus de fournir des soins de santé et un soutien psychologique aux survivants, selon des normes humanitaires et éthiques strictes pour garantir un environnement sûr au sein des établissements de santé.

Dr. Siham Abdallah directrice des interventions numériques et sanitaires à l'Association soudanaise de planification familiale a déclaré dans un communiqué de presse à cet égard que l'achèvement de cette phase du projet est une véritable réussite à la lumière des circonstances difficiles auxquelles est confronté le système de santé au Soudan , grâce au généreux soutien de l'OMS, l'association a réhabilité des hôpitaux et des centres de santé dans les zones les plus touchées, contribuant ainsi à améliorer l'accès des citoyens aux soins de santé de base.

Elle a souligné l'engagement total de l'association à poursuivre ses efforts pour assurer la durabilité de ces services et élargir le champ de leur utilisation dans les étapes à venir, dans le cadre de la responsabilité de l'association envers le peuple soudanais qui mérite des soins de santé décents et sûrs.