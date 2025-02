Soudan: Les gouverneurs de Khartoum et du Darfour de l'Ouest confirment que les Janjaweed seront traduits en justice pour avoir ciblé des citoyens sans défense

Khartoum — Le gouverneur de Khartoum, M. Ahmed Osman Hamza a reçu aujourd'hui dimanche le gouverneur de l'État du Darfour de l'Ouest, Bahar-Eddine Adam lors d'une visite visant à le féliciter pour les victoires remportées par les forces participant à la bataille de Dignité sur les différents fronts de l'État de Khartoum. .

M.Bahar-Eddine a souligné que la cause du peuple soudanais est une cause juste et doit trouver le soutien et l'appui des gouvernements et des peuples épris de paix. Il a déclaré que le ciblage par les milices de citoyens sans défense constitue une violation claire et explicite contre l'humanité. Il a présenté ses condoléances aux familles des martyrs du massacre du marché de Sabreen et a souligné que les Janjaweed n'échapperont pas à la justice et que la libération du Darfour et de tout le territoire soudanais est imminente.

M. Ahmed Osman, a donné un aperçu des étapes que l'État de Khartoum a traversées depuis le début de la guerre et de la grande ouverture grâce aux récentes victoires. Il a déclaré que la principale préoccupation du gouvernement de l'État est de fournir une assistance et un abri à ceux qui sont en difficulté , ajoutant que les services de santé, d'éducation, d'électricité et d'eau ont grandement contribué au retour volontaire des citoyens, venus des zones libérées.