Tunisie: Démarrage des JAMC pour un voyage d'une semaine dans l'Univers féérique de l'enfance

Tunis — En ce week-end pluvieux à Tunis, l'Univers féérique de l'enfance composé de marionnettes, miniatures et géantes, et de peluches d'animaux de la forêt et imaginaires, a transformé la Cité de la Culture en un lieu magique.

La Capitale abrite, du samedi 1 au samedi 8 février 2025, la sixième édition des Journées des arts de la marionnette de Carthage (JAMC), dédiée à la mémoire de Abdelhaq Khemir, pionnier de l'art de la marionnette en Tunisie.

La Palestine et l'enfance palestinienne sont au cœur de cette 6ème édition riche en représentations théâtrales avec 33 spectacles et plus de 100 marionnettistes issus de 19 pays.

La cérémonie d'ouverture démarrée à 19 heures, a été marquée par un spectacle qui s'intitule "Les enfants de l'olivier" de Sami Dorbez, en hommage à Youssef, le petit aux cheveux bouclés, décédé dans la guerre sur la Bande Gaza, dans les Territoires palestiniens occupés.

Un message de fraternité et de solidarité est adressé aux familles des enfants victimes d'une guerre impitoyable qui s'est poursuivie du 7 octobre 2023 au 19 janvier 2025 à Gaza et touchant autres zones en Cisjordanie.

La directrice comité d'organisation et du Centre National d'Art de la de la Marionnette organisateur du festival, Monia Abid Messaadi, a déclaré ouverte cette 6ème édition qui met à l'honneur la Palestine à travers un film d'animation qui s'intituler "Le Bout du Fil".

Ecrit et réalisé par Zied Lamine, ce film est la première production cinématographique du Centre National d'Art de la de la Marionnette, a-t-elle annoncé.

A cette occasion, un hommage a été également rendu à trois marionnettistes travaillant depuis longtemps dans les ateliers du Centre National d'Art de la de la Marionnette de, à savoir Mokhtar Mezrigui, Wasim Mabrouk et Taher Dridi.

La cérémonie a permis au public, majoritairement enfantin, de vivre une expérience visuelle et sensorielle dans l'univers poétique et magique de l'artiste Oussama Mekni, le metteur en scène du spectacle.

Peu avant la cérémonie officielle, le hall de la cité de la culture a été le théâtre de plusieurs spectacles d'animation créant une mosaïque de couleurs et de sonorités pour le grand bonheur des petits aussi bien que les adultes qui les accompagnaient.

Un festival de couleurs et de sonorités à peine sorties de l'univers sublime des Bandes Dessinées s'est offert aux petits et aux adultes visiteurs de la Cité de la culture envahie par des peluches sous formes d'ours, de gorilles, de pandas... et des marionnettes géantes fabriquées par les étudiants de l'Institut supérieur d'Art dramatique (ISAD), sous la direction d'un célèbre marionnettiste brésilien.

En raison des conditions météorologiques peu favorables aux spectacles en plein air, certaines représentations ont été données dans le hall de la Cité, telles que la fameuse parade des marionnettes géantes et le les majorettes venues cette année de Ksar Helal (Monastir).

La Foire des marionnettistes organisée au hall central de la Cité, présente divers modèles en bois, en tissu et même sous formes de pendentifs pour les bijoux. Une maison d'édition basée à Sfax expose notamment des tunisiennes publications pour enfants.

Au sous-sol de la Cité, le public enfantin a pu suivre le spectacle "Les Enfants de l'olivier" de Sami Dorbez, auteur-compositeur et interprète de chansons pour enfants. Il était accompagné d'invités d'honneur comme Anis Haddad et le Syrien Ali Hassine, artiste et acteur installé à Tunis, qui a présenté des chansons du patrimoine populaire de son pays.

Le festival des JAMC est organisé par le Centre National d'Art de la Marionnette, relevant du ministère des affaires culturelles. En dehors de la Capitale, les JAMC débarquent avec un mini programme, dans les villes de Mahdia, Monastir et Hammamet.

Le volet artistique artistique des JAMC s'accompagne par une programmation parallèle composée d'ateliers destinés aux enfants, éducateurs et étudiants ainsi que de masterclasses animés par des experts internationaux.

Ce rendez- vous annuel des professionnels et des passionnés de la marionnette est un espace de créativité, d'évasion et de rêve dans les coulisses d'un art millénaire en manqué de visibilité et qui essaye de s'adapter aux évolutions constantes de notre époque.