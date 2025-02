Afrique Australe: La SADC réitère son soutien au Processus de Luanda

Luanda — Le deuxième Sommet extraordinaire des Chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) a réitéré samedi, à Harare (Zimbabwe), son soutien aux efforts diplomatiques visant à assurer une résolution pacifique du conflit à l'Est de la RDC, à travers le Processus de Luanda.

La réunion a été convoquée pour discuter de la situation sécuritaire qui prévaut en République démocratique du Congo (RDC), après la prise de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, par les rebelles du mouvement du 23 Mars (M23).

Selon le communiqué final, l'événement a salué le leadership du Président de la République d'Angola, João Lourenço, champion de l'Union africaine (UA) pour la paix et la réconciliation et le processus de Nairobi, dirigé par Uhuru Kenyatta, ancien Chef de l'État du Kenya.

Après avoir examiné les derniers rapports sur la situation à l'Est de la RDC, le Sommet a noté avec inquiétude les attaques du M23 et des Forces de Défense Rwandaises (FDR) contre la souveraineté congolaise.

Les participants à la rencontre ont exprimé leur soutien aux forces gouvernementales de la RDC, à la Mission de la SADC en République Démocratique du Congo (SAMIDRC) et à la population civile de plusieurs zones du Nord-Kivu.

D'autre part, la réunion a exprimé son inquiétude face à la détérioration de la situation humanitaire et sécuritaire en RDC et a appelé au rétablissement immédiat des services de base tels que l'eau, l'électricité, les moyens de communication, la nourriture et d'autres biens essentiels.

Présidée par le Chef de l'Etat zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, la SADC a fermement condamné l'attaque menée contre les troupes de la SAMIDRC.

L'organisation a exigé la tenue immédiate d'un sommet conjoint de la SADC et de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) pour délibérer sur la voie à suivre concernant la situation sécuritaire actuelle en RDC, comme proposé par le 24ème Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'EAC, tenue le 29 janvier 2025.