Wad Medani — Le ministre de l'Infrastructure et des Transports, l'ingénieur Abu Bakr Abdallah a félicité les dirigeants des forces armées, des autres forces régulières, des partenaires de la lutte nationale, des mouvements de lutte armée, des Forces du Bouclier soudanais et des forces Mobilisés , la résistance populaire, les citoyens en général et les citoyens de l'État en particulier, décrivant les victoires successives dans tous les axes comme l'effondrement rapide de la milice FSR et s'engageant à achever et entretenir directement les secteurs de l'eau et de l'électricité en vue de la normalisation de vie avec le retour de toutes les familles dans leurs foyers. . .

Pour sa part, M. Al-Hadi Bob, ministre de la Culture et de l'Information, a confirmé que la vérité a triomphé du mensonge et que les victoires ont contrecarré le projet d'effacement de l'identité soudanaise et de déplacement du peuple soudanais, appelant au rejet du discours de haine, de la haine. , division et dispersion.

Le Dr Osama Abdel-Rahman, ministre de la Santé, a félicité tout le monde pour ces victoires successives, soulignant que son ministère avait commencé à réhabiliter les hôpitaux et les centres de santé spécialisés en comblant les lacunes et en fournissant des médicaments et du personnel pour que l'île redevienne la destination de traitement pour toute la population du Soudan dans le centre du coeur et du maïs, la chirurgie rénale, la traumatologie, les femmes, l'obstétrique, les enfants et la chirurgie pédiatrique.

Le directeur exécutif de la localité du Grand Madani a ajouté que les victoires ont protégé le pays du projet destructeur le plus dangereux jamais entrepris. Il a confirmé que la libération des localités d'Al-Gezira Est et d'Al-Hasahisa contribuerait à stabiliser la situation sécuritaire dans sa localité. Il a révélé les efforts en cours pour accueillir les citoyens rentrant à Madani dans les secteurs de l'eau et de l'électricité et pour retirer les restes de guerre, les décombres et les véhicules des routes et les collecter en coordination avec la police de la circulation.