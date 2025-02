Soudan: Aqar rencontre la délégation de tribu Midob dans la localité de Malha et fait l'éloge des forces El Fasher

Port-Soudan — Le vice-président du Conseil de Souverain de Transition, le commandant Malik Agar a été informé de la situation générale dans la localité d'Al-Malha, dans l'État du Darfour Nord, en particulier la situation sécuritaire et humanitaire.

Au cours de sa rencontre dimanche dans son bureau avec la délégation de l'Administration autochtone de la tribu Maidob, Son Excellence a salué la fermeté de la population de la localité de Malha et sa tolérance face aux difficiles des conditions humanitaires et sécuritaires de l'État.

Agar a salué la bravoure et le mérite des forces d'El Fasher, qui continuent de fournir un exemple de courage et de bravoure pour le bien d'une patrie sûre et stable, libre de la milice de soutien rapide.

Agar a souligné la nécessité d'efforts gouvernementaux et populaires concertés pour développer la région et établir la paix et la sécurité communautaires, soulignant la détermination des forces armées et autres forces régulières à nettoyer chaque centimètre carré de la nation des saletés des milices rebelles.

Pour sa part, le membre de la délégation, Al-Tijani Abdallah Saleh, chef de la résistance populaire dans la localité d'Al-Maliha, a expliqué que la délégation avait informé le vice-président du Conseil de souveraineté de la situation générale sécuritaire et humanitaire dans l'État en à la lumière de la rébellion de la milice FSR et de ses violations contre les citoyens de la localité, notant que la localité a déclaré l'état d'alerte et de mobilisation générale en vue de soutenir les forces armées et les autres forces armées et leurs forces d'appui.