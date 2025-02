Ile Maurice: Shirin Aumeeruddy-Cziffra, Speaker - «Franco Quirin sera un député indépendant qui peut prendre position librement»

La Speaker du Parlement, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, a indiqué que Franco Quirin siégerait en tant qu'indépendant après que Rajesh Bhagwan, secrétaire général du Mouvement militant mauricien (MMM), a envoyé une lettre pour l'informer que Franco Quirin ne fait plus partie de ce parti. Contactée, la Speaker nous a expliqué comment elle a décidé où Franco Quirin allait s'asseoir.

«J'ai effectivement reçu une lettre de l'Honorable Rajesh Bhagwan en sa qualité de secrétaire général du MMM m'indiquant que l'Honorable Franco Quirin ne fait plus partie du MMM. J'ai donc informé ce dernier que je vais changer sa place puisqu'il n'appartient plus à la majorité dont le MMM est partenaire. Je lui ai dit que je ne compte pas le placer avec les membres de l'opposition, mais tout en haut de la même travée, à ma gauche. Jusque-là, il était déjà en haut avec les députés de la majorité. En fait, il sera décalé vers la gauche pour qu'on comprenne bien que c'est désormais un député indépendant qui peut en toute liberté prendre position comme il l'entend, n'étant plus tenu de voter avec la majorité.»

Shirin Aumeeruddy-Cziffra précise : «En tant que Présidente de l'Assemblée nationale, je dois décider de la place que chaque député occupe dans l'hémicycle conformément au Standing Order 6 qui précise que cette responsabilité est la mienne. Bien sûr, je dois tenir compte pour cela de plusieurs paramètres et suivre la pratique courante sur ce point. Il y a par exemple les front benchers, notamment le Premier ministre et le Deputy Prime Minister. Ensuite, je tiens compte de la hiérarchie fixée par les partis politiques pour la place des ministres, du Deputy Speaker, du Chief Whip, de son adjoint et du Deputy Chairman of Committees et des autres députés. Le Leader of the House est le Premier ministre et en tant que tel, il a aussi des responsabilités concernant la cohésion de son groupe qui constitue la majorité. De l'autre côté de l'hémicycle, j'ai placé les deux membres de l'opposition.»

Elle ajoute : «J'ai aussi donné la garantie au député Quirin que je respecterai ses droits tant au sein de l'hémicycle que dans les choix qui se feront pour des travaux en comité national ou même international. Tout se fera dans le dialogue et le respect de tous, sans que qui que ce soit tente de me forcer la main. C'est aussi la garantie que j'ai déjà donnée au leader de l'opposition.»

Et de conclure : «Comme je l'ai déjà dit, ma devise est 'Droits, respect et responsabilité'.»