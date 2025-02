Ile Maurice: Claire Le Lay pour une gestion saine

Claire Le Lay, nouvellement nommée à la tête de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), a déclaré vouloir transformer l'image touristique de Maurice en misant sur l'authenticité et le tourisme durable.

«Je suis honorée de la confiance que me témoignent le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, et le ministre du Tourisme, Richard Duval», a-t-elle affirmé, soulignant qu'un vaste chantier de communication attend la MTPA pour repositionner l'île face à ses concurrents, notamment les Maldives et la Thaïlande.

Mme Le Lay a annoncé une série de consultations avec les acteurs touristiques locaux et internationaux pour élaborer une nouvelle stratégie. Parmi ses priorités, elle met en avant l'optimisation des opérations promotionnelles, notamment par l'accueil de célébrités en tant qu'ambassadeurs de la destination et la gestion encadrée des influenceurs. Elle prône une promotion davantage axée sur la qualité de l'accueil et des prestations, afin d'attirer des visiteurs satisfaits et fidèles.

Interrogée sur la situation interne à la MTPA, elle a évité tout commentaire direct, indiquant vouloir d'abord vérifier les faits. Elle a toutefois insisté sur la nécessité d'une gestion rigoureuse des fonds : «Les ressources allouées doivent être justifiées et rentabilisées.»

Le gouvernement espère qu'elle mettra fin aux dérives de l'ancien régime, telles que le contrat publicitaire controversé de Rs 400 millions signé avec le club de football Liverpool et les nombreux déplacements du précédent directeur, effectués aux frais des contribuables. «Il faut plus de rigueur et moins d'amateurisme», confie une source gouvernementale.

Titulaire d'une licence en communication, Claire Le Lay a débuté sa carrière au Rallye Paris-Dakar avant d'occuper des postes de direction chez Saint Louis, Lancôme et l'Oréal. Elle réside à Maurice depuis le Sommet de la Francophonie en 1993.