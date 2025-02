Ile Maurice: Un entrepreneur tente de récupérer 600 000 USD

Arunachalam Kandasamy, ingénieur en télécommunications de nationalité indienne, cherche à retrouver la somme de 622 000 USD qu'il a versée dans le cadre d'un projet de câble sous-marin reliant Maurice à l'Inde.

Kandasamy, titulaire d'un diplôme en ingénierie électronique, a occupé des postes de direction au sein de grandes entreprises internationales spécialisées dans les infrastructures de télécommunication, notamment Reliance Infocomm et SEACOM Ltd. Il a joué un rôle clé dans l'expansion des réseaux de fibre optique en Afrique et en Asie.

En 2015, il crée la société INDOI Ltd à Maurice pour développer un nouveau câble sous-marin destiné à relier les îles de l'océan Indien. Ce projet prévoyait une collaboration avec plusieurs opérateurs régionaux et des institutions financières internationales. En 2017, un contrat est signé avec Alcatel Submarine Networks et un partenariat est conclu avec Mauritius Telecom pour un financement initial de 10,5 millions USD.

Cependant, des difficultés financières émergent, entraînant l'arrêt du projet en 2018. Afin de lever des fonds, Kandasamy fait appel à un entrepreneur mauricien, J.P. Ce dernier, via sa société basée à Hong Kong, promet d'attirer des investisseurs et des partenaires stratégiques. Kandasamy lui transfère alors 622 000 USD. Depuis, J.P. ne donne plus signe de vie. Sa société a été radiée en juin 2022.

Kandasamy espère désormais récupérer cette somme et relancer son projet de câble sous-marin. Il poursuit des négociations avec des opérateurs internationaux, tout en sollicitant l'aide des autorités mauriciennes et indiennes.