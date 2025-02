Afrique: Le Présidence de l'Angola à l'UA va se focaliser sur la paix et le développement durable

Luanda — La présidence angolaise de l'Union africaine (UA) renforcera la résolution des conflits et le développement durable en Afrique, à travers des politiques et des plans qui profitent au continent, a déclaré le ministre angolais des Relations extérieures, Tête António.

Dans une interview accordée à l'ANGOP, dont le texte intégral sera publié dimanche, le chef de la diplomatie angolaise affirme que la présidence tournante de l'UA, à partir de février prochain, est une « opportunité unique » pour l'Angola de travailler avec les autres pays du continent dans la recherche de solutions pour la pacification et la stabilité politique et sociale de l'Afrique.

Le ministre a souligné que l'Angola a la ferme intention de montrer son engagement en faveur du développement durable et de l'unité entre les nations africaines, avec des initiatives axées sur l'éducation, la santé et la réduction de la pauvreté, pour améliorer la qualité de vie des Africains.

"L'opportunité pour l'Angola de diriger pour la première fois l'organisation continentale, surtout en cette année qu'il fête le 50ème anniversaire de son indépendance, est un moment de fierté et de réflexion", a-t-il déclaré, soulignant que le pays espère être «un phare d'espoir et progrès, avec un engagement inébranlable » pour l'avenir de l'Afrique.

Le ministre pense que la mission de diriger l'Union africaine au cours de l'année du cinquantenaire de l'indépendance angolaise aussi importante apporte également une dimension émotionnelle, car elle constitue une preuve des progrès réalisés par l'Angola depuis la proclamation de son l'indépendance, fournit une plate-forme pour démontrer l'engagement en faveur de l'unité africaine, pour conduire des initiatives qui promeuvent le développement durable et la paix à travers le continent.

L'Angola, souligne le ministre, vise à promouvoir la paix et la sécurité dans toute l'Afrique, en tirant parti de son expérience historique en matière de médiation et de résolution des conflits, parmi lesquels les conflits des régions telles que les Grands Lacs, le Sahel et la Corne de l'Afrique, en prônant le dialogue et la négociation plutôt que la solutions militaires.

L'Angola pour le multilatéralisme

Le chef de la diplomatie angolaise souligne que l'Angola défend la coopération multilatérale, car il comprend que les défis auxquels l'Afrique est confrontée nécessitent des solutions collectives, c'est pourquoi il a travaillé en étroite collaboration avec les partenaires internationaux et les pays voisins pour élaborer des stratégies globales de paix et de développement.

Concernant la réforme des Nations Unies, un autre sujet abordé dans l'interview, le ministre a souligné que l'Angola reconnaît cette nécessité urgente, notamment en ce qui concerne la composition et la configuration du Conseil de sécurité, visant une représentation plus inclusive des pays africains, pour mettre fin à l'injustice historique du manque de sièges permanents pour l'Afrique.

"L'Angola alignera ses efforts sur le Consensus d'Ezulwini et la Déclaration de Syrte, qui proposent l'attribution de deux sièges permanents et de trois sièges non-permanents supplémentaires à l'Afrique au Conseil de sécurité", déclare-t-il.

À cette fin, souligne-t-il, l'Angola entend collaborer avec des partenaires régionaux et internationaux pour mobiliser une coalition de pays qui soutiennent le programme de réforme, la participation à des forums et des conférences axés sur la réforme de l'ONU.

L'idée est, selon le ministre, de sensibiliser à l'importance d'une représentation équitable pour les pays en développement et de faire pression pour une réévaluation de la structure actuelle du Conseil de sécurité.

Tête António affirme qu'au niveau multilatéral, l'approche pragmatique de l'Angola, combinée à sa volonté de soutenir les initiatives de développement économique et social, promouvant le développement durable et l'inclusion économique, peut contribuer à créer un environnement plus propice à la réduction des tensions, en s'attaquant aux causes sous-jacentes des conflits, créant ainsi une base plus solide pour une paix durable.

Toutefois, il reconnaît que l'Angola peut être confronté à des défis importants, tels qu'une résistance interne et externe de la part d'acteurs politiques et militaires susceptibles de s'opposer aux initiatives de paix dans leur propre intérêt, ainsi qu'à des dynamiques régionales complexes, telles que des rivalités historiques et des problèmes frontaliers, qui peuvent entraver le processus de paix.

Un autre défi, du point de vue du ministre angolais des Relations extérieures, est le manque de ressources et d'infrastructures adéquates pour mettre en oeuvre et maintenir des solutions à long terme, ainsi que la dynamique internationale et l'influence des puissances extérieures, qui peuvent compliquer davantage la situation, nécessitant une diplomatie habile et une approche stratégique solide de la part de l'Angola pour surmonter ces obstacles.

D'autre part, le diplomate a déclaré que, au cours de son mandat, l'Angola accordera la priorité au développement économique et à l'intégration entre les nations africaines, et mettra donc l'accent sur la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui vise à promouvoir les échanges intra-africains et la collaboration économique.

Interrogé sur le rôle que pourrait jouer le Corridor de Lobito dans ce processus, le ministre a répondu que le corridor est une infrastructure vitale qui vise à améliorer la connectivité et le commerce entre l'Angola et d'autres pays africains.

En améliorant les liaisons de transport, explique-t-il, cela facilitera la circulation des biens et des services, stimulant ainsi le commerce intra-africain, qui est l'un des principaux objectifs de la ZLECAf.

« Le corridor de Lobito s'aligne sur les objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine, qui vise à accroître le commerce intra-africain. En améliorant la connectivité et en soutenant la circulation des marchandises à travers les frontières, le corridor peut contribuer à maximiser les avantages de la ZLECAf pour tous les pays participants», souligne-t-il.

Il affirme que l'Angola a travaillé avec diligence pour garantir que son appareil gouvernemental et diplomatique soit ajusté pour faire face et surmonter les défis futurs. Ainsi, à l'approche de la présidence de l'UA, il existe un sentiment d'optimisme et de préparation au sein du pays, soulignant son engagement à répondre aux attentes des autres nations africaines.

En bref, ajoute-t-il, les Africains peuvent s'attendre à une présidence caractérisée par un engagement en faveur d'une gouvernance collaborative, de la consolidation de la paix et de l'autonomisation économique, tout en reconnaissant la riche histoire et le potentiel du continent.

« La nation s'est engagée dans de vastes activités préparatoires, y compris une planification stratégique et des consultations avec les principaux partenaires africains, pour s'assurer qu'elle peut contribuer efficacement aux objectifs généraux de l'Union africaine au cours de son mandat », conclut le ministre angolais des Affaires étrangères.