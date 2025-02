Ile Maurice: Paul Ah Kong Foo Kune reconnu coupable de blessures involontaires et de conduite imprudente

Poursuivi pour des blessures involontaires et des coups par imprudence à la suite d'un accident survenu le 16 août 2018 à Mont Ory, Moka, Paul Ah Kong Foo Kune, ancien propriétaire de chevaux et fondateur de la société Play On Line, a été reconnu coupable le 27 janvier devant la cour de Moka.

L'accident s'est produit sur la route Royale, à Mont Ory, où l'accusé, conduisant sa voiture, a effectué un virage à un carrefour. Ce virage, effectué de manière imprudente selon l'acte d'information, a entraîné une collision avec une moto conduite par Ponsamy Veemtheethan qui circulait en direction de Saint-Pierre. Ayant subi des blessures lors de la collision, ce dernier a été transporté à l'hôpital. Les témoins, dont un premier témoin présent sur les lieux, ont corroboré les événements, affirmant que la route était mouillée et que l'accident s'était produit alors que la circulation n'était pas perturbée.

Paul Ah Kong Foo Kune, qui a déposé sous serment, explique avoir vu la moto de Veemtheethan alors qu'il s'apprêtait à tourner. Cependant, cette version a été jugée incohérente par la cour, notamment en raison des différences notables entre ses déclarations au tribunal et celles enregistrées lors de l'enquête. La cour a souligné que l'accusé n'avait pas mentionné la présence d'un bus lors de l'enregistrement de sa déclaration, ce qui a éveillé des doutes sur la sincérité de ses propos. La cour a également conclu que, malgré les légères incohérences dans la version du témoin Veemtheethan concernant la circulation, l'essentiel de son récit restait crédible et concordait avec les éléments matériels de l'enquête.

La magistrature a aussi évalué le comportement de l'accusé au moment de l'accident. Il a été établi que la route était mouillée et que l'accusé avait effectué son virage sans vérifier si des véhicules arrivaient en sens inverse. Le magistrat a jugé que l'accusé aurait dû faire preuve de plus de prudence, notamment en ralentissant et en vérifiant que la voie était dégagée avant de tourner, surtout dans des conditions météorologiques humides.

Selon le magistrat, si l'accusé avait freiné correctement avant le virage, il aurait probablement évité la collision avec la moto. «Le fait qu'il n'ait pas pu éviter l'accident montre une imprudence manifeste dans sa conduite. Le principal concerné n'avait pas exercé la vigilance nécessaire et son comportement avait directement conduit à l'accident et aux blessures de Veemtheethan», observe le magistrat avant d'ajouter que «d'après les éléments de preuve versés au dossier, il est sans aucun doute que l'accusé a agi avec imprudence, d'autant plus lorsque la cour considère qu'il pleuvait légèrement à ce moment-là et que la route était mouillée, des facteurs qui auraient dû inciter l'accusé à faire preuve de plus de prudence ce jour-là».