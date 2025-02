Angola: La cité de Kilamba privée d'électricité

Luanda — Les cités-dortoirs de Kilamba, KK5.000 et les zones adjacentes sont privées d'électricité, à cause d'une panne enregistrée, aux premières heures de ce dimanche, à Luanda, dans un câble souterrain à haute tension.

Dans un communiqué envoyé à l'Angop, l'Entreprise Nationale de Distribution d'Électricité (ENDE) présente ses plus sincères excuses pour les désagréments causés par cette panne et appelle les consommateurs à la plus grande compréhension.

L'ENDE garantit que tout est mis en oeuvre pour rétablir d'urgence l'approvisionnement en électricité des zones touchées.

Entre-temps, ENDE réalise dimanche des travaux de maintenance corrective à la sous-station électrique de Filda, sous la responsabilité de l'entreprise RNT, dans le cadre d'actions d'amélioration visant à garantir la qualité et la fiabilité dans la distribution de l'énergie électrique.

Ainsi, les municipalités de Maianga, plus précisément une partie des quartiers de Maianga, Prenda, Catambor, Cassenda, Popular, Cassequel do Buraco, Terra Vermelha et environs, de Rangel (Vila Alice, Rangel, Nelito Soares, Terra Nova, Marçal et environs zones) et Kilamba Kiaxi (quartiers Malanjino, Palanca, Bakita Nkosi, Sinha Moça, Sapú, Capolo 1 et 2).

Les municipalités de Cazenga (Centralidade do Calawenda, quartiers Cazenga, Vila da Mata, Agostinho Neto, Marcelo Caetano, Cariango, Filda et environs) et Mulenvos (quartiers Seis, Grafanil Bar, Papá Simão et environs) sont également privées d'électricité.