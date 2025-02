Angola: Les nationalistes défendent la préservation du monument historique du 4 février

Luanda — Les survivants du « 4 de Fevereiro » ont demandé davantage d'investissements pour la récupération et l'entretien de la structure du Monument historique du 4 de Fevereiro, situé au quartier Cazenga, à Luanda, en raison de son importance dans l'histoire du pays.

Dans une interview exclusive accordée à l'ANGOP, le groupe de 10 nationalistes encore en vie, parmi les 250 qui ont participé à l'action du 4 février 1961, souligne que la transmission du savoir de génération en génération doit mériter l'attention de tous.

Selon Pedro José Van-Dúnem, le délabrement de cette infrastructure historique (Monument Historique du 4 Février) inquiète les membres de l'association des survivants, soulignant qu'ils ont déjà contacté les différentes entités pour en parler, mais sans succès.

« Nous avons déjà écrit, nous avons tout fait et nous ne savons pas qui gère le monument historique. Ce monument a pour nous une énorme signification historique », a-t-il souligné.

À son tour, le nationaliste Amadeu Francisco Martins « Calunga », a déclaré que le lieu représente le début d'une histoire dont les protagonistes ont contribué efficacement à la révolution et à l'indépendance du pays et, pour cette raison, il devait être traité d'une manière spéciale.

"J'étais là-bas trois mois avant l'attaque, il y avait une maison derrière, où la reine était confinée", a-t-il déclaré.

Situé dans la municipalité de Cazenga, province de Luanda, le monument historique du 4 Fevereiro symbolise le début de la lutte armée pour la libération nationale. Il a été inauguré en septembre 2005.

Sa structure mesure 24 mètres de haut et est composée de deux statues de six mètres représentant, entre autres, les commandants Paiva Domingos da Silva et Imperial Santana.

Divulgation des événements qui ont marqué le début de la lutte armée

Les survivants du « 4 février » ont défendu une plus grande diffusion de l'histoire du début de la lutte armée pour la libération nationale, comme moyen de transmettre le savoir à la nouvelle génération.

Pedro José Van-Dúnem a déclaré que la connaissance du début de la lutte armée angolaise n'a pas été diffusée avec précision, ce qui attriste les survivants du 4 février.

« Cela devait être un sujet dans l'enseignement primaire, dans les écoles publiques et privées », a-t-il souligné.

« Tant que nous sommes en vie et que nous respirons, il est temps de profiter et de travailler avec ces nationalistes pour immortaliser l'histoire, car parmi les centaines de combattants qui ont participé à ce combat, il ne reste plus que 10 personnes. Dans quelques années, tout pourrait être fini», a-t-il recommandé.

Pour ce nationaliste, le début de la lutte armée pour la libération nationale a été la meilleure démonstration de patriotisme, ayant coûté la vie à de nombreux Angolais.

« Les grands connaisseurs de l'histoire disent que ceux qui ne regardent pas, n'obéissent pas, ne savent pas, ne traitent pas l'histoire et elle finit par perdre le sens de l'essence de la vie. Cette histoire a été créée avec des sacrifices et beaucoup de gens sont morts », a-t-il regretté.

Le 4 février, les Angolais célèbrent les 64 ans du début de la lutte armée pour la libération nationale, qui a abouti à la proclamation de l'indépendance de l'Angola, le 11 novembre 1975.

Pour les Angolais, cette date est d'une grande importance et réflexion, car elle symbolise un moment historique pour le pays.

Le 4 février 1961, un groupe d'Angolais intrépides se sont soulevés contre le régime colonialiste.

À commencer par les attaques contre les prisons de São Paulo, la Casa de Reclusão, le 4e commissariat de sécurité publique, les Postes Télégraphes et Téléphones (CTT), le Champ d««aviation, entre autres installations de l'administration coloniale à Luanda.

Leur objectif principal était la libération des prisonniers nationalistes qui risquaient d'être jetés à la mer ou envoyés à Tarrafal (Cap-Vert).