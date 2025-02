Angola: Juvelina Imperial défend le travail diplomatique conjoint pour relever les défis mondiaux

Luanda — L'ambassadrice d'Angola en Namibie, Juvelina Imperial, a réitéré samedi, à Windhoek, l'engagement des pays accrédités dans ce pays à continuer de renforcer les relations avec l'État namibien et à coopérer aux niveaux régional et international afin de garantir un monde plus sûr, plus inclusif et durable.

S'exprimant en tant que doyenne, lors de la cérémonie habituelle de voeux du Nouvel An du Président de la République de Namibie au corps diplomatique, Juvelina Imperial a renforcé le désir des diplomates accrédités dans ce pays de travailler ensemble pour relever les défis mondiaux communs.

La diplomate a félicité la Namibie pour avoir coprésidé avec succès, l'année dernière, le Sommet du Futur aux Nations Unies, où a été adopté un pacte futur innovant pour la transformation de la gouvernance mondiale, selon un communiqué de presse de la représentation diplomatique angolaise en Namibie parvenu samedi à l'ANGOP.

A reconnu que les conclusions du Sommet du futur montraient l'engagement du monde envers l'ONU, le système international et le droit international et fournissaient des orientations claires sur les questions ayant trait à la paix et à la sécurité, au développement durable, au climat, au financement pour le développement, à la coopération numérique, à la jeunesse et aux générations futures, aux droits et au genre.

A l'occasion, le Président de la Namibie, Nangolo Mbumba, a exprimé sa gratitude aux diplomates pour le soutien apporté en 2024, lors du décès physique du Président Hage Geingob et lors des élections présidentielles et législatives de novembre de l'année dernière, qui ont abouti au choix de Netumbo Nandi-Ndaitwah pour diriger les destinées de la Namibie, devenant ainsi la première femme présidente de ce pays.

Nangolo Mbumba a rappelé que 2024 a été une année de nombreux défis, tels que le deuil vécu par les Namibiens et le transfert du pouvoir et a remercié la réponse positive des pays accrédités en Namibie dans la lutte contre la sécheresse, ce qui l'a contraint à déclarer en mai de l'année dernière, l'État d'urgence, afin de protéger la vie et les moyens de subsistance du peuple namibien.