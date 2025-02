Soudan: Le ministère des Affaires étrangères condamne la persistance des milices rebelles à commettre des massacres

Port Soudan. — Le ministère des Affaires étrangères a publié samedi une déclaration condamnant la persistance de la milice terroriste FSR à commettre des massacres et à diriger sa machine militaire contre des civils non armés, après ses défaites successives dans les affrontements militaires.

Il a ajouté dans un communiqué de presse que les milices Janjaweed ont commis ce samedi un terrible massacre en bombardant le marché de Sabreen dans le gouvernorat de Karari a Omdurman, alors qu'il était bondé de clients, où le bilan des morts s'élève jusqu'à présent à plus de 60 martyrs civils, dont des enfants et des femmes et un grand nombre de blessés. Il est clair que le marché a été ciblé de manière délibérée avec l'intention de causer le plus grand nombre de victimes civiles.

Ce massacre odieux survient une semaine après un massacre similaire commis par la milice terroriste à la maternité saoudienne d'El Fasher, au cours duquel 70 patients ont été tués, la plupart d'entre eux des femmes et des enfants, et également quelques jours après un autre crime similaire dans la campagne. d'Um Kadada, et des dizaines de massacres commis dans les villages d'Al-Gezira.

La milice terroriste persiste à commettre ces massacres et dirige sa machine militaire contre des civils non armés, après ses défaites successives dans les confrontations militaires avec les forces armées, les forces conjointes et les forces de soutien, afin de faire du chantage et d'utiliser la mauvaise approche des parties internationales qui parlent Il s'agit de deux parties en conflit, de sorte qu'il est considéré comme un parti politique qui est traité au lieu d'un groupe terroriste contre lequel la communauté internationale doit s'unir pour éliminer son danger.

Par conséquent, le Conseil de sécurité et les puissances occidentales portent la responsabilité des massacres continus de la milice, car ils se contentent de condamnations verbales de ses massacres, en plus de leur mépris pour les sponsors régionaux de la milice, qui lui fournissent de l'artillerie à longue portée et des drones stratégiques. commettre des massacres.