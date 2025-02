Congo-Kinshasa: Vaste opération de recrutement de volontaires à Bukavu, au Sud-Kivu

En République Démocratique du Congo (RDC), alors que la menace du M23, soutenu par le Rwanda, pèse sur la province du Sud-Kivu - depuis l'offensive du groupe armé sur Goma - il y a une semaine, des milliers de jeunes hommes et même des femmes s'enrôlent aux côtés de l'armée congolaise. Un vaste mouvement de recrutement de volontaires a été lancé à Bukavu et dans plusieurs zones du Sud-Kivu.

Tête rasée, visage détendu, Christophe, 25 ans, a décidé d'abandonner ses études universitaires pour défendre l'intégrité territoriale de son pays : « J'ai décidé d'intégrer les Wazalendo pour me battre et vaincre l'ennemi. Les études passent après. C'est la terre que nous ont laissé nos aïeux et on ne pourra jamais la laisser tomber », estime-t-il.

Anciens démobilisés des FARDC et de groupes armés, mais aussi des nouvelles recrues de 18 ans révolus, nombreux sont ceux qui font part de leur indignation après avoir vu les images de la récente attaque de Goma par le M23 et les militaires rwandais.

« C'est l'Esprit qui se bat »

Mère de huit enfants, cette ancienne cheffe d'un quartier de Bukavu qui a requis l'anonymat, veut épargner le Sud-Kivu : « Je vais là pour venger le sang de mes compatriotes congolais qui sont en train de périr dans cette guerre imposée à nous par le Rwanda. J'ai 63 ans, je vais me battre. C'est l'Esprit qui se bat et non la force physique.».

Ancien leader d'un groupe armé, le député, désormais ministre provincial de l'Intérieur, Albert Murhula Kahasha Foka Mike, a décidé de faire de la sécurité sa priorité. Il lance un message à Kigali et veut rassurer les Congolais : « Que Kagame sache que même s'il décidait de se battre durant 100 ans, il ne pourrait jamais gagner ! Avez-vous déjà vu un chat se battre contre un léopard ? N'ayez pas peur. »

La période que va durer la formation des volontaires reste inconnue. Ces derniers disent vouloir être prêts à temps pour barrer la route au M23.