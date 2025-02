Cote d'Ivoire: Innovation technologique - Désormais un système de surveillance satellitaire des risques d'inondation disponible

Les inondations figurent parmi les catastrophes naturelles les plus coûteuses et destructrices, causant des dommages importants aux infrastructures, avec des pertes humaines et des dégradations environnementales.

C'est pour apporter une réponse à cette problématique que Trigger'Reports (entreprise spécialisée dans la visualisation satellite) s'engage à suivre désormais les risques d'inondation grâce à de nouvelles fonctionnalités de sa plateforme d'analyse d'imageries satellites.

Dans un communiqué de cette structure dont nous avons reçue copie, les données satellitaires et l'analyse prédictive permettent une gestion proactive des risques d'inondation. « Cette innovation redéfinit la manière dont les catastrophes naturelles sont surveillées et anticipées », précise le document.

Cette nouvelle solution permet aux gouvernements, aux entreprises et Ong de mieux se préparer et agir rapidement grâce à des outils adaptés à la prévention et à la gestion des crises.

« Cette nouvelle fonctionnalité offre une surveillance en temps réel grâce à des images satellitaires haute résolution mensuellement mises à jour et elle permet une visualisation des zones à risque via des cartes interactives. Elle accompagne les décideurs dans la gestion des crises, avec des fonctionnalités permettant d'intégrer les données dans les plans d'urgence locaux et de coordonner les équipes de secours en temps réel », indique la note.

Trigger'Reports ne se limite pas à la surveillance. C'est une plateforme qui offre une analyse simplifiée et personnalisée permettant d'examiner les régions entières ou des zones spécifiques en quelques clics. Les rapports automatisés facilitent la communication avec les parties prenantes et permettent des prises de décisions rapides et éclairées.

A en croire le document, les outils traditionnels de gestion des risques souffrent de limites en termes de précision et de temps de réponse.

Cette nouvelle solution permet de surmonter ces défis grâce à une technologie avancée qui réduit les délais de réaction et fournit des données exploitables en temps réel, renforçant ainsi les capacités des parties prenantes à minimiser les pertes économiques, sociales et environnementales.

« Ces nouvelles technologies offrent une transition essentielle, une gestion réactive des indicateurs relatifs aux inondations et aux écoulements d'eau, facilitant ainsi une gestion proactive, permettant de sauver des vies et de protéger des infrastructures critiques », explique Morgan Hanin, fondateur de cette entreprise.

Présent sur le continent africain et au-delà, Trigger'Reports est spécialisée dans la transformation des données satellitaires en outils pratiques pour répondre aux défis sociaux et environnementaux.

Une correspondance particulière de E.Y