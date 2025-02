Afrique de l'Ouest: CEDEAO - Le 29 janvier, un vrai-faux départ officiel des pays de l'AES ?

analyse

Dans un communiqué publié sur sa page X (Twitter), la Commission de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao) rappelle que le Burkina Faso, le Mali et le Niger - désormais réunis au sein de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) sont officiellement sortis des rangs de l'organisation communautaire depuis ce 29 janvier 2025.

Cette annonce est qualifiée par des observateurs comme un vrai-faux départ des sortants. D'autant plus que comme souligné par le communiqué, les pays membres de la Cedeao sont tenus de « Reconnaître jusqu'à nouvel ordre les passeports et cartes d'identité nationaux portant le logo » de l'organisation détenus par les ressortissants des trois pays sortants. Il s'agit également de continuer à observer les mesures économiques arrêtées au niveau des échanges, à permettre la poursuite la libre circulation des biens et des personnes, a laisser les fonctionnaires de la Cedeao ressortissants des trois pays de jouir des facilités prévues par les textes.

Tout porte à croire que la position des Anciens Chefs d'État de la Cedeao consistant à privilégier le dialogue demeure la boussole dans la gestion de ce dossier. Ce , même si le communiqué précise que ces mesures seront observées jusqu'à l'adoption d'un ensemble de décisions qui devront régir les relations avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

D'aucuns pensent qu'aucune pression ne sera exercée au niveau de la Cedeao pour la définition d'une nouvelle charte de collaboration avec les trois pays sahéliens. Des observateurs pensent que la Cedeao pourrait se contenter d'un flou qui pourrait permettre aux trois juntes de garder la face auprès des populations et d'être disposées à collaborer étroitement avec elle.

En réaction au communiqué, Kabiré Daniel (@KabireWDaniel) prévient que les pays dissidents sont dans un système de solidarité à toute épreuve. « Les discussions doivent se faire avec l'AES. C'est une erreur de croire que ces trois pays discuteront individuellement avec la CEDEAO, c'est un bloc. », écrit-il.

L'ex-Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga (@ChoguelKMaiga), désormais dans l'opposition à la junte, ne semble pas laisser-passer l'occasion de rappeler qu'il figure en bonne place parmi les pères-fondateurs de la nouvelle entité sous-régionale. « Félicitations et encouragements aux Ministres des Affaires Étrangères des pays de l'AES ». Dans la communication qu'il a publié, l'ancien Chef du gouvernement malien rend toutefois hommage aux trois Chefs d'État. Cela lui vaut quelques soutiens, même en dehors de son pays. Depuis l'Amérique du Nord, Samba Gueye (@SamGyeye) fait partie de ceux qui ont apprécié la sortie de Choguel Kokalla Maïga. Il écrit : « On peut tout vous reprocher sauf l'INGRATITUDE Vous restez tjrs fidèle à vos anciens chefs Malgré votre activisme de 1er rang au M5RFP, je ne vous ai JAMAIS vu parler en mal feu IBK Idem pour ATT. Ceci étant votre séparation me rappelle le titre d'un livre :"Douloureuse Séparation"».